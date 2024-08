Tragedia sfiorata in un parco giochi di San Sebastiano al Vesuvio, comune in provincia di Napoli, dove venerdì sera, 16 agosto, i pistoni del Mini Volo di Rondine, una giostra con cabine a forma di mongolfiera, hanno ceduto, disperdendo le stesse cabine verso il suolo.

Attimi di panico per i genitori presenti. A ‘bordo’ delle cabine c’erano infatti diversi bambini, tre dei quali sono rimasti feriti. Si tratta di due minori di quattro anni e uno di sette anni, trasportati al pronto soccorso pediatrico Santobono di Napoli e dimessi con prognosi per frotuna non preoccupanti che vanno dai tre ai cinque giorni.

Sulla vicenda, avvenuta in via Falconi, sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio. La giostra in questione è stata sequestrata.

