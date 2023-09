Ha lottato tra la vita e la morte per alcuni giorni ma alla fine purtroppo non ce l’ha fatta. Scilla, la puledra che era sopravvissuta agli incendi che hanno devastato alcune zone di Cefalù è morta. La sua storia aveva fatto il giro del web perché Scilla è la cavallina per cui Maria David, 42 anni, ha perso la vita nel tentativo di salvarla insieme ad altri animali nelle stalle presenti su un appezzamento di terreno di sua proprietà.

Ieri era stata ritrovata con diverse ustioni sul corpo, ma da una prima visita del medico veterinario Giuseppe Iannelli sembrava che potesse farcela: aveva mangiato e bevuto, segni della voglia di reagire a quanto aveva vissuto. Stamattina il medico si è recato sul posto con il proprietario Massimo, fratello di Maria, nel sito colpito dagli incendi a Cefalù e l’hanno trovata morta.

“Eravamo d’accordo con lui che l’avrei stabilizzata lì perché trasportarla da un’altra parte sarebbe stato un ulteriore stress che non sarebbe stata in grado di sopportare. Sono molto provato, non mi aspettavo di dovervi dare questa notizia – spiega il dott. Iannelli in collegamento telefonico con Ilaria Fagotto, presidente della Lega Antispecista Italiana Guardia Nazionale (Lai) – . Ieri la cavalla rispettava quasi tutte le funzioni generali: i polmoni non erano in cattivissime condizioni, mangiava, beveva, aveva il battito regolare, ha defecato, ha urinato. Nulla poteva far presagirne la morte.

Scilla ha avuto un danno sistemico generale dovuto al grande stress che ha subito durante l’incendio: aveva ustioni su tutto il corpo. Il grande stress ha provocato una grande produzione di endotossine rilasciate anche nel corso della nottata. Stress che ha provocato anche il distacco degli zoccoli, cosa che lascia presagire una laminite extra-acuta”.

