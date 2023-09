Baldovino Botticelli, 44 anni, è morto improvvisamente il 25 agosto 2023 in un hotel a Pinarella di Cervia, in provincia di Ravenna. L’uomo, che era in vacanza con la figlia di 7 anni, è stato colto da un malore fatale mentre giocava con la bambina in piscina.

Le indagini della Procura locale hanno stabilito che la causa della morte è stata un infarto. I funerali si terranno domani, 28 agosto, alle 16 nella chiesa di Santa Maria a Montegranaro, in provincia di Fermo.

Botticelli era molto conosciuto in città, dove era il figlio dell’ex vicesindaco e assessore comunale Livio, scomparso negli ultimi anni. La famiglia è stata sconvolta anche dalla morte del fratello di Baldovino, Boris, vittima di un incidente in moto avvenuto nel 2005.

La morte di Baldovino Botticelli ha causato un profondo cordoglio nella città di Montegranaro. Il sindaco, Francesco Acquaroli, ha espresso le sue condoglianze alla famiglia e ha dichiarato che l’uomo sarà ricordato come una persona “generosa e sempre disponibile”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione