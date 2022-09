Il video del consigliere di quartiere della Lega Alessio Di Giulio ci ha messo pochissimo a diventare virale. Il consigliere di Firenze ha postato sui social un video in cui si rivolgeva a una donna che chiedeva l’elemosina in strada, nel centro storico del capoluogo toscano. La donna sorrideva anche e rispondeva all’uomo, alle prime, come se si trattasse di un siparietto goliardico.

“25 settembre. Vota Lega per non vederla mai più, per non vederla mai più”, dice l’uomo nel video. “Non dire, così, no!”, risponde la donna che dalle sembianze sembra presumibilmente appartenere all’etnia rom. “25 settembre vota Lega in maniera che lei a Firenze non ci sia più”. Il consigliere è stato subito accusato di fomentare l’odio razziale per ottenere consenso elettorale. Sui social sono già migliaia i commenti al video rilanciato in queste ore.

“Al PRIMO POSTO LA SICUREZZA DEI FIORENTINI”, si legge nella bio sul profilo Facebook dell’uomo. Tema caro al Carroccio, anche in materia di gestione dell’immigrazione, e sul quale sta puntando il segretario ed ex ministro dell’Interno Matteo Salvini. Secondo quanto si legge sul sito del comune di Firenze, Di Giulio è nato nel giugno del 1981. Alla voce esperienze lavorative si legge dipendente autista di linea, procacciatore assicurativo, direttore di un locale. Alla voce titoli di studio si legge media superiore.

Il suo profilo Facebook è stato preso di mira da tanti utenti dei social che stanno commentando, spesso insultando l’uomo per quell’uscita diventata in pochissimo tempo virale. In particolare preso di mira un post in cui l’uomo abbraccia e bacia quella che dovrebbe essere la sua fidanzata, dalla pelle nera, e celebra la relazione. “Anche lei dal 26 settembre non ci sarà più?”, si legge nei commenti. “E lei dove la metti dopo le elezioni?”.

I commenti fanno tutti riferimento al tema del razzismo, rinfacciano al consigliere di quartiere la sparata con la donna per le strade di Firenze. La giornalista e showgirl Selvaggia Lucarelli, che è stata tra i primi a rilanciare il post di Di Giulio, ha scritto sempre sui social: “Che poi mi ha scritto una sua bellissima ex di colore garantendomi che è tutta scena”.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano