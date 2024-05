Asia ha 14 anni ed è affetta da un tumore, per questo è costretta a cure continue all’ospedale Santobono Pausilipon di Napoli. I medici e gli infermieri della struttura hanno pubblicato un video in cui la ragazzina suona il pianoforte. Ma al video e a quelle immagini non sono arrivate solo reazioni di solidarietà, ma anche messaggi di scherno da parte di hater. E il presidente della Repubblica Sergio Mattarella le ha dedicato un pensiero.

Chi è Asia, la ragazzina malata di tumore

La 14enne Asia è originaria di Sala Consilina, nel Salernitano, e per via di un tumore passa molto tempo in ospedale. La ragazzina da tempo si racconta, e con lei anche la sua malattia, sui social. A spiegare l’accaduto è stata la mamma Rossana a Ondanews, che ha reso pubblici alcuni dei commenti negativi ricevuti.

Il messaggio di Mattarella ad Asia

“Asia ho visto il tuo video e sei bravissima! Complimenti per la tua forza e auguri. Sergio Mattarella“, così il Presidente della Repubblica ha commentato su Instagram il video della bambina malata. Il commento del profilo ufficiale del Quirinale è spuntato sotto al video di Asia che suona il piano nella ludoteca del reparto di oncologia dell’ospedale.

La mamma di Asia ha risposto al messaggio del capo dello Stato: “Sono la mamma di Asia, grazie, grazie e ancora grazie”. “Spero che l’atteggiamento di Asia di fronte a questo scempio possa essere da esempio a tanti ragazzi e ragazze, a dare la voce e la forza di alzare la testa e combattere queste brutte azioni” ha aggiunto la mamma Rossana.

