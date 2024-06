Lunedì sera la lite furiosa tra Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti. Nel ristorante dove i due ex si sono incontrati casualmente sono volati piatti e sedie, secondo le indiscrezioni, tanto da rendere necessario l’intervento dei carabinieri. Tra i presenti, anche Claudio Pallitto, nuovo compagno dell’attrice che avrebbe preso le sue difese durante il litigio.

Chi è Claudio Pallitto, il nuovo compagno di Micaela Ramazzotti

Claudio Pallitto ha 39 anni ed è un personal trainer, gestisce una palestra a Roma, in zona Appio-Tuscolano. Un centro che è molto frequentato, anche dai figli di Francesco Totti. Sia Cristian sia Chanel, infatti, sono seguiti dal nuovo compagno di Micaela Ramazzotti. D’altronde è anche romanista. Ma Pallitto ha avuto esperienze anche in tv e nel cinema. Per il piccolo schermo ha partecipato nel 2011 al reality show Tamarreide su Italia 1, arrivando quarto.

Ma già dall’anno successivo, nel 2012, Pallitto ha recitato una parte proprio in un film di Paolo Virzì, “Tutti i santi giorni”. Anche dieci anni dopo ha recitato ancora con Virzì, in “Siccità”. Nel mentre anche piccoli ruoli in “Smetto quando voglio ad honorem” di Sidney Sibilia e in “Il Campione” di Leonardo Agostini. Per poi recitare in “Felicità”, il primo film diretto proprio da Ramazzoti. Pallitto e Ramazzotti si frequentano in pubblico da luglio 2023, con diverse esternazioni di amore e affetto lasciate sui social.

