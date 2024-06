Sono volati piatti, posate, sedie. Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti sono stati protagonisti di una lite furibonda in un ristorante in piazza Albania a Roma. I due ex – volti noti del cinema italiano – si sarebbero incrociati per caso, ma dall’incontro ne è scaturito un litigio anche violento, tanto da rendere necessario l’intervento dei carabinieri.

La lite tra Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti

Tutto è successo lunedì sera, intorno alle 21. Virzì e Ramazzotti casualmente si trovano nello stesso locale: il primo ha 60 anni e si trovava con un figlio avuto dalla coppia e un’altra figlia di un altro matrimonio precedente, l’attrice invece era seduta a un tavolo con un altro dei figli della coppia e il nuovo compagno Claudio Pallitto. Ad un’iniziale battuta, sarebbero seguite delle offese. Per poi passare a spinte e al lancio di oggetti, come riporta il Messaggero. Un litigio furioso, tanto che i ristoratori – che conoscono la ex coppia – non sono riusciti a fermarli. Una ragazza si sarebbe anche sentita male. Per questo sono arrivati i carabinieri, e anche un’ambulanza, che hanno calmato Virzì e Ramazzotti.

La relazione tra Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti

I due si sono iniziati a frequentare nel 2008 e la loro storia – condita anche dal matrimonio – è andata avanti fino al 2023, a parte una rottura poi risanata nel 2018. L’anno scorso le voci di una nuova incrinatura del rapporto, finito appunto nel 2023 con la separazione e le pratiche dl divorzio. A lanci di piatti e sedie.

