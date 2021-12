Davide Giri studiava per conseguire un dottorato dopo studi al Politecnico di Torino, come riportato sui profili social: si trovava a New York per un master in ingegneria e scienze applicate alla School of Engineering and Applied Science della Columbia. La famiglia di Davide Giri, vive in frazione di Alba, Scaparoni, ed molto conosciuta in città per le attività di volontariato svolte con la parrocchia di Santa Margherita a Musotto. Il padre, Renato, è docente di matematica al Liceo Classico ed è stato tra i fondatori della lista civica Alba Citta’ per Vivere. Sia il padre Renato che la madre Giuseppina, insieme al figlio, erano impegnati nel sociale. Davide aveva una sorella, e un fratello.

LA TRAGEDIA – Il 30enne è stato accoltellato all’addome tra la 123esima Street West e Amsterdam Avenue, non lontano dal campus universitario intorno alle 11 di sera. Secondo i media locali, quando è stato aggredito stava andando o tornando dal vicino Morningside Park per fare jogging. Dopo l’agguato, il 30enne si accasciato a terra. Raggiunto dai paramedici e trasportato d’urgenza al Mount Sinai Morningside Hospital, per lui non c’è stato niente da fare.

IL SECONDO ACCOLTELLAMENTO – Pochi minuti dopo l’omicidio di Giri, c’è stato un altro accoltellamento a breve distanza: la polizia è intervenuta sulla 110ma Street West dove ha prestato soccorso a un uomo di 27 anni che era stato colpito con un’arma da taglio. L’identità dell’uomo un turista italiano arrivato a New York da pochi giorni secondo l’agenzia Agi sarebbe Robert Malastina. L’episodio, a poca distanza di tempo e non lontano da dove è stato accoltellato a morte Davide Giri, è avvenuto sulla 110ma Street, all’altezza di un ristorante italiano. È ricoverato in ospedale in condizioni giudicate “stabili”.

LA GANG SANGUINARIA – La polizia ha arrestato un uomo di 26 anni “in connessione” con i due accoltellamenti. Si tratterebbe di un membro della gang Evk, ‘Everybody Killas’. Al momento dell’arresto, si trovava dentro Central Park dove avrebbe minacciato una terza persona con un coltello, senza però ferirla. L’uomo era in libertà vigilata dopo una condanna del 2013 per aggressione e ha anche altri precedenti penali. L’assalitore è un uomo del Queens, membro della gang Every Body Killer. Dal 2012 è già stato arrestato almeno 11 volte per rapine e altri reati, riporta il New York Post citando alcune fonti.

DUE ANNI FA NELLO STESSO LUOGO ACCOLTELLATA ALTRA STUDENTESSA – “Ho appreso con profonda tristezza la notizia della morte di un giovane, Davide Giri, studente di dottorato a cui è stata tolta la vita troppo presto. E’ stato ucciso non molto lontano da dove Tessa Majors è stata uccisa”. Così Gale Brewer, la presidente del borough di Manhattan, ricorda che sempre a Morningside Park, nel dicembre del 2019, fu accoltellata a morte la Tessa Majors studentessa 18enne del Barnard College, college femminile collegato alla Columbia University. Ad attaccarla teenager di 13 e 14 anni che volevano rubarle il telefono.

IL SINDACO DI ALBA – “Siamo davvero sconvolti dalla notizia, appena giunta, di questa tragedia. Davide era un ragazzo brillante, con tutta la vita di fronte, ed è inaccettabile quanto accaduto” dice il sindaco di Alba, Carlo Bo, all’Adnkronos: “Davide, ora a New York per motivi di studio, era molto conosciuto ad Alba. Il papà Renato è insegnante al liceo classico Govone, mentre la mamma Giuseppina è referente del doposcuola al Mussotto. Davide lascia anche i fratelli Michele e Caterina. Tutta la comunità è loro vicina in questo momento così difficile”, conclude Bo.

