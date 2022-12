Dina Boluarte ha assunto l’incarico di nuovo presidente del Perù mercoledì, dopo che il Congresso ha estromesso l’ex presidente Pedro Castillo. È la prima presidente donna nella storia del Perù e il sesto presidente peruviano in meno di cinque anni. In questo contesto turbolento, Boluarte, che fino a poche ore fa era la vicepresidente del paese, ha assunto il ruolo di successore di Castillo dopo aver prestato giuramento prima della sessione plenaria del Congresso mercoledì pomeriggio.

Nel suo primo discorso da presidente, Boluarte mercoledì ha chiesto una “tregua politica per installare un governo di unità nazionale” e ha detto che avrebbe combattuto la corruzione con il sostegno dell’ufficio del procuratore generale e dell’ufficio del controllore del paese: “Il mio primo compito è combattere la corruzione, in tutte le forme”, ha detto Boluarte. “Ho visto con repulsione come la stampa e gli organi giudiziari hanno denunciato vergognosi atti di rapina ai danni del denaro di tutti i peruviani, questo cancro deve essere sradicato”.

Il predecessore di Boluarte, Castillo, è stato rimosso dall’incarico e arrestato mercoledì per aver incostituzionalmente dichiarato la chiusura temporanea del Congresso, secondo diversi analisti costituzionali del paese. Almeno sette ministri del gabinetto e altri alti funzionari si sono dimessi in segno di protesta contro la mossa di Castillo, accusando l’ex presidente di aver tentato un colpo di stato.

Dina Ercilia Boluarte Zegarra, 60 anni, si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università Privata San Martín de Porres, dove ha anche conseguito il Master in Diritto Notarile e del Registro, secondo il suo curriculum. Ha iniziato la sua carriera politica nel 2007, presso il Registro Nazionale di Identificazione e Stato Civile di Surco, come consulente del senior management e, successivamente, come capo dell’ufficio locale.

Nel 2018 è stata candidata a sindaco di Surquillo con il Partito Peru Libre. Due anni dopo, nel 2020, si è candidata alle elezioni parlamentari straordinarie, ma non è riuscita a vincere un seggio. Durante le elezioni generali del 2021, Boluarte è stata candidata alla vicepresidenza per il partito Peru Libre. Castillo ha vinto la competizione in un secondo turno di votazioni con 8.836.380 voti, secondo la giuria elettorale nazionale (Jne). In un’intervista della Cnn quell’anno, Boluarte ha dichiarato: “Abbiamo bisogno di un Congresso che lavori per le esigenze della società peruviana e che si coordini positivamente con l’esecutivo in modo che entrambi i poteri dello Stato possano lavorare in modo coordinato per soddisfare le molteplici esigenze della società peruviana. Non vogliamo un Congresso ostruzionista (…) In nessun momento ho detto che chiuderemo il Congresso”.

Il 29 luglio 2021 ha prestato giuramento come ministro per lo sviluppo e l’inclusione sociale, carica che ha ricoperto fino al 25 novembre 2022, quando ha presentato le sue dimissioni dopo la nomina di Betssy Chávez a presidente del Consiglio dei ministri. “Oggi ho preso la decisione di non continuare nel prossimo gabinetto ministeriale. Dopo una profonda riflessione, non ho dubbi che l’attuale polarizzazione danneggi tutti, specialmente il cittadino comune che cerca di uscire dalla crisi politica ed economica “, ha scritto Boluarte, che non ha lasciato la vicepresidenza, in un tweet all’epoca. Tuttavia, è rimasta un membro del gabinetto come vicepresidente. Meno di due settimane dopo, ha prestato giuramento come nuovo leader peruviano.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione