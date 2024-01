L’attrice argentina Fatima Florez, vero nome Maria Eugenia Florez, è nota principalmente per le sue imitazioni. Ma la Florez è anche la compagna di Javier Milei, la 42enne è la nuova First Lady argentina.

I baci di fuoco sul palco: Esagerazione in pubblico?

Il neo eletto Javier Milei a Mar del Plata ha assistito allo spettacolo della sua compagna, la comica Fátima Flórez. Salito sul palco, la coppia si è lasciata andare a effusioni d’amore con dei baci che hanno destato scalpore.

Fatima Flórez, che non svolge il ruolo ufficiale di first lady, è già stata richiamata sulla compostezza dalla sorella di Milei durante il primo discorso da Presidente dell’Argentina.

La coppia argentina: Fatima Florez e Javier Milei

Si sono incontrati in uno show tv mentre Fatima era ancora sposata con suo marito. L’attrice Fatima Florez vanta milioni di follower su Instagram. La coppia è molto innamorata e Javier Milei ha condiviso l’immagine della donna: ‘Il mio amore Fatima Florez ha già votato…!!! lunga vita alla fottuta libertà.’

Fatima Florez e la passione per le imitazioni

Fatima Florez è nata nel febbraio 1981 ed è cresciuta a Olivos, un quartiere borghese alla periferia di Buenos Aires. Si ritiene che il padre dell’attrice, Oscar, lavorasse come architetto mentre la madre Marta fosse un’insegnante di geografia.

La coppia aveva tre figlie e si è separata quando Fatima aveva nove anni. In un’intervista del 2019 con Infobae , Fatima ha rivelato che ha scoperto il suo talento per le imitazioni quando era alle elementari.

Dopo aver scoperto il talento di Fatima per l’imitazione, Norberto – di vent’anni più grande – è diventato l’agente della cantante, convincendola ad adottare un nome d’arte. La coppia si è sposata nel 2001.

I problemi alimentari e il divorzio dei genitori di Fatima Flores

Da adolescente, l’attrice ha lottato con la propria immagine e ha sofferto di anoressia dopo il divorzio dei suoi genitori.

A 17 anni Fatima è diventata una ballerina, tre anni dopo si è unita alla band Las Primas e è trasferita in Perù per lavoro dove ha incontrato il suo ex marito Norberto Marcos, che ha quasi 20 anni più di lei.

L’incontro con Javier Milei: nel talent show di Mirtha Legrand

Nel dicembre 2022, Fatima ha incontrato il suo attuale fidanzato Javier Milei dopo che i due sono apparsi nel popolarissimo talk show di Mirtha Legrand, due mesi prima che lei si separasse ufficialmente dal marito.Durante l’intervista, Fatima ha detto scherzosamente al politico: “Sei troppo solo per il tuo importante ruolo”.

