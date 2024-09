Francesco Fulloni è uno dei tentatori di Temptation Island 2024. Il ragazzo nelle prime immagini del reality show, nella sua edizione autunnale, è stato visto chiacchierare con una delle fidanzate dell’isola, Millie, legata sentimentalmente a Michele. Francesco è uno dei più giovani tra i 13 single presenti nel programma.

Chi è Francesco Fulloni, il tentatore single di Temptation Island: il lavoro

Nel video di presentazione fatto al programma, Francesco si racconta brevemente e dice di avere 23 anni, “vado per i 24”. Nato e cresciuto nella provincia di Verona, da tre anni circa vive però nel centro di Milano dove lavora come store account manager in un’azienda di pasticceria industriale. Sul suo profilo Instagram, però, si legge “modello”, segno che contestualmente il giovane ha iniziato anche quest’altra carriera.

Chi è Francesco Fulloni, il tentatore single di Temptation Island: gli hobby, pianoforte e golf

Il 23enne però non lavora solo. Anzi. “I miei hobby sono la mia vita”, racconta nel video. E in particolare ce ne ha due: da una parte il golf, che pratica da circa 20 anni, quindi fin da bambino. L’altro “quando sono pensieroso” ammette “è il pianoforte“. Uno strumento che suona da cinque anni da autodidatta, non seguendo spartiti ma a memoria, dice.

Le caratteristiche e il grande sogno di una famiglia

Nella presentazione c’è spazio anche a domande più personali, sul proprio carattere e sulle proprie aspirazioni. “Io mi riesco a integrare bene in un gruppo, ciò che viene apprezzato è il mio essere sempre molto estroverso, non riesco a nascondere niente” spiega Francesco. Che poi si apre. Alla domanda sul dove si vede tra dieci anni, il 23enne è chiaro: “Tra dieci anni il mio grande sogno è avere una famiglia, non so cosa mi riserverà il futuro ma ciò non mi spaventa. Perché anche due anni fa non avevo ben chiaro cosa mi avrebbe riservato e ora sono un ragazzo felice e completo, non vedo l’ora di scoprire cosa succederà” ha concluso il single.

Francesco Fulloni, tentatore single: i profili social

Sul suo canale Instagram, Francesco Fulloni è seguito da più di 4500 follower. Sui profili social posta molte sue foto, sia come modello, sia come giocatore di Golf.

