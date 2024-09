Alfred Ekhator è uno dei protagonisti della nuova stagione autunnale di Temptation Island. Nel reality show condotto da Filippo Bisciglia, Alfred partecipa con la fidanzata Anna, con cui sta insieme da un anno e nove mesi.

Chi è Alfred Ekhator, il fidanzato di Anna a Temptation Island

Alfred Ekhator ha 24 anni ed è originario della Nigeria ma vive in Umbria. Di lavoro fa il modello. Nelle anticipazioni della prima puntata si vede Alfred parlare e dire: “Ci sono due parti di me, una parte di me che vuole stare con Anna e un’altra no”. Già dalle prime battute del programma, infatti, si vede Alfred legare con le tentatrici, prenderne in braccio una, confidarsi con lei che gli chiede: “Ti senti innamorato di questa ragazza? Di stomaco che rispondi?”. Domande che lo fanno riflettere. Alfred di fatto ha accettato di partecipare al programma di Mediaset perché sa che Anna non si fida di lui, un elemento che porta la coppia a continui litigi.

Chi è Alfred Ekhator, i profili social

Su TikTok Alfred ha più di 20mila follower, prima dell’inizio della stagione di Temptation Island. Posta diversi video simpatici, spesso anche insieme alla fidanzata Anna. Su Instagram invece ha il profilo privato ma viene seguito da oltre 19mila persone, sempre numeri di prima della puntata iniziale del reality show.

Alfred e Anna, i dubbi sulla relazione

A scrivere a Temptation Island è stata Anna, perché ormai non si sente più “l’unica donna della sua vita”. Il succo è che lei non ripone più fiducia nel 24enne Alfred e da tempo ha iniziato a controllare di nascosto anche il suo cellulare. “Ho scoperto chat coi suoi amici dove lui organizzava serate e si vantava di aver fatto serata con altre ragazze. A causa di queste cose ho continuato a prendere il suo cellulare di nascosto e ho scoperto un tradimento di recente, confermato da lui, sono innamorata di lui e nonostante tutto non riesco a lasciarlo”, ha spiegato Anna nel video di presentazione del programma. Alfred, anche per questo, si sente un po’ oppresso dalle scelte di Anna e ha ammesso di come la loro storia d’amore sia un un periodo di crisi. “Il nostro rapporto sta andando a scemare perché lei non si fida e io con questa cosa non ci convivo bene”, ha detto il 24enne. Nell’isola delle tentazioni si vedrà se il loro rapporto si rafforzerà o meno.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani