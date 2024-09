La nuova edizione di Temptation Island è appena iniziata, ma alla prima puntata, dopo la presentazione delle coppie, dei tentatori e delle tentatrici, arrivano subito le prime tensioni. Le fidanzate vengono puntualmente chiamate nel Pinnettu, dove uno dei primi video mostrati riguarda addirittura tre dei loro ragazzi. Ma chi appare più irritata delle altre è Anna (Acciardi) la fidanzata di Alfred. Lei, 27 anni, fresca di laurea all’Università di Perugia ha scritto a Temptation Island perché non si sente più l’unica donna nella vita del fidanzato, di cui non si fida più tanto da dovergli controllare spesso di nascosto anche il telefono.

Chi sono le tentatrici di Temptation Island

Anna furiosa con Alfred dopo il video nel Pinnettu: “Dai, dallo ‘sto bacio”

In passato aveva scoperto una chat con alcuni suoi amici in cui si vantava di aver fatto serata con altre ragazze, ma è ancora innamorata di lui e non riesce a lasciarlo. Nel pinnettu però, il primo video sotto i suoi occhi non la lascia indifferente. Alfred infatti prende subito confidenza con una delle tentatrici. Ironicamente Anna applaude il comportamento del fidanzato consolata dall’amica per il suo comportamento ritenuto irrispettoso: “Baciati, dai dallo sto bacio, dai bravo bravo”, lo incoraggia Anna. Alfred Ekhator è invece più giovane. Ha 24 anni ed ha origini nigeriane. Vive ad Assisi, dove lavora come modello.

“C’è una parte di me che vuole stare con Anna, l’altra no”, confessa Alfred alle telecamere. Il 24enne viene poi ripreso mentre prende in braccio una tentatrice. E ancora Anna che grida davanti lo schermo “Oh la mano! Sto per spaccare tutto”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco