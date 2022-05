Un innocuo orsacchiotto o un personaggio da horror da non mostrare ai bambini? È la polemica che riguarda Huggy Wuggy, personaggio del videogame Poppy Playtime, un horror escape room vietato ai minori di 13 anni, dopo che il pupazzo blu dai denti aguzzi è diventato un “volto virale”, oggetto di canzoncine e di alti contenuti ‘collaterali’ ormai onnipresenti sul web.

Una questione che ha spinto la Polizia Postale a intervenire e ad interessarsi al caso. “È una competenza che il genitore medio deve sviluppare, provenendo da generazioni nelle quali la diffusione di nuove tecnologie non era paragonabile da quella che c’è attualmente, quindi è veramente uno sforzo complesso da affrontare come genitori. Ma è necessario, perché il primo baluardo di protezione dei bambini e dei ragazzi è la famiglia nella quale si ragiona su cosa c’è di pericoloso e sulla natura delle cose. Sembra sempre tutto così impalpabile ma non lo è”, ha spiegato il capo della Postale Ivano Gabrielli.

“Il nostro compito è quello di prevenire fenomeni che possono portare ad atti di autolesionismo o che sfocino in forme di pericolosità sociale. L’obiettivo è quello di sensibilizzare le famiglie affinché prestino più attenzione“, aggiunge Gabrielli. Il numero uno dei cyber poliziotti italiani ha incaricato del caso gli esperti dell’Unità di analisi del crimine informatico dopo che anche la polizia britannica ha pubblicato un avviso ufficiale affinché i genitori impediscano ai propri figli di guardare i contenuti con Huggy Wuggy.

E in effetti la ‘canzoncina’ che vede protagonista il mostruoso protagonista di Poppy Playtime è inquietante: “Potrei abbracciarti per sempre, finché non espiri il tuo ultimo respiro insieme”, “Sarò li presto, affonderò i denti e sarai consumato”, sono i suoi ‘versi’.

In Italia il problema viene ‘amplificato’ dalla presenza di Huggy Wuggy sul canale YouTube dei ‘Me contro Te’, ovvero Luigi Calagna e Sofia Scalia. Il duo siciliano è uno dei casi più incredibile di youtubers di successo, passando dai video sulla piattaforma di Google a ben tre film al cinema, oltre a merchandising di ogni tipo.

Ebbene “Luì e Sofì”, come si fa chiamare la coppia, hanno sul proprio canale YouTube numerosi video con protagonista Huggy Wuggy, mostrando sia le immagini del videogame che un pupazzo del protagonista di Poppy Playtime.



Non a caso molti utenti adulti, tra i commenti ai video, fa notare che la presenza del ‘mostro’ non è in linea con il pubblico di riferimento della coppia.

Il mostro blu dai denti aguzzi infatti è diventato ‘popolare’ tra i bambni non tanto per il videogame, che ovviamente non ha avuto successo in quella fascia d’età, ma proprio grazie ai video comparsi sul web, in Italia in particolare dei ‘Me contro Te’. La coppia ovviamente non è unica ‘responsabile’ della viralità di Huggy Wuggy: basti pensare che l’hashtag #huggywuggy ha oltre 2,9 miliardi di visualizzazioni su TikTok.

