Nella casa del Grande Fratello uno dei concorrenti che più ha attirato le attenzioni del pubblico è stata Ivana Castorina, 36 anni, che lavora in una catena di montaggio in Sicilia.

E la scorsa notte ha raccontato durante un discorso con altre coinquiline, Grazia Kendi e Giulia Saponariu, qualche dettaglio in più della sua storia, a partire dal marito, Toni, sposato nel 2022, di cui non si conosce né età né professione, ma ha soprattutto parlato di sé stessa e della sua trasformazione sessuale iniziata a soli 19 anni.

Chi è Ivana Castorina, una donna trans al Grande Fratello

Un percorso difficile, complicato anche dalla giustizia: «Ho dovuto aspettare perché il giudice all’inizio mi ha bocciato la richiesta due volte. Mi ero presentato in camicia e con la coda di cavallo e mi sono sentita dire “tu sei troppo maschietto, non penso che sei così sicura”». Si è definita “senza nessuna etichetta”, Ivana, donna trans. «Ho vissuto due vite e la prima è stata molto dura, fatta anche di discriminazioni e repressione. Nel periodo dell’infanzia giocavo con le Barbie, mi mettevo i teli in testa per simulare i capelli lunghi, poi ho aspettato i 18 anni per essere libera». Ha confidato di aver raccontato il suo malessere alla madre, affermando di sentirsi una ragazza: «Tuo figlio non è mai esistito». E per concludere ha detto alle amiche: «Sono stata una persona transessuale, ho concluso il mio percorso a 19 anni e oggi sono Ivana», ha detto prima di ricevere un “5” dalle coinquiline in segno di approvazione.

Ivana Castorina e il marito: “Oggi sono felicemente sposata”

Per Ivana non è stato facile neppure trovare l’amore. Dopo qualche relazione insoddisfacente ha confidato di aver «conosciuto l’uomo che è poi diventato mio marito. Si è innamorato di me vedendomi completamente al naturale, senza trucco, e mi ha detto che gli piaceva la mia semplicità. Questo mi ha dato sicurezza e mi ha aiutata a diventare più consapevole»

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione