Thylane Blondeau aveva soltanto sei anni quando ha iniziato a lavorare nel campo della moda. Servizi fotografici, pubblicità e un successo che le è valso il titolo di “bambina più bella del mondo” quando aveva da poco iniziato da scuola dell’infanzia.

La ragazza francese, classe 2001, aveva iniziato grazie al permesso dei suoi genitori (il calciatore Patrick Blondeau e la presentatrice televisiva Veronika Loubry), sfilando in passerella a soli tre anni, conquistando rapidamente la copertina della sezione di Vogue Enfants e venendo eletta la più bella tra i piccoli nel lontano 2006. Miu Miu, Dolce & Gabbana, Versace e Hugo Boss sono stati solo alcuni marchi di moda con cui la bimba, nel frattempo cresciuta, ha avuto modo di lavorare in passato. Nella pre-adolescenza è stata ancora protagonista dei magazine di Vogue – sezione Teen stavolta – figurando in bella vista nel settembre 2015. Ha recitato anche nel film Belle & Sebastien, interpretando il ruolo di Gabriela.

Chi è Thylane Blondeau e com’è diventata oggi la “bambina più bella del mondo”

Oggi Thylane Blondeau ha 24 anni e continua a farsi notare per la sua bellezza. A testimonianza della sua notorietà, soprattutto in Francia, ci sono 6 milioni di followers (erano appena 1,3 milioni sette anni fa) sul suo canale Instagram dove in molti però hanno criticato alcuni cambiamenti del suo viso, sostenendo infatti lo zampino del chirurgo sulle labbra, e sulle forme degli zigomi: illazioni a cui la modella ha deciso di rispondere in prima persona pubblicando un quesito ricevuta che le chiedeva cosa avesse fatto alle labbra: “Sono stanca di queste domande”, ha detto sostenendo di non aver fatto ricorso alla chirurgia.

Oltre al lavoro da modella, tra le sua passioni c’è anche il teatro e la musica. “Ero la più giovane a studiare Arte Drammatica all’Academy of Aix – raccontava in un’intervista a L’Officiel – e per cinque anni ho preso lezioni di pianoforte. Suonare mi rilassa”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Thylane-Lena rose (@thylaneblondeau)

