Chi è Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso: i fratelli

Jasmine Carrisi è quindi figlia del cantante e della nota donna dello spettacolo. È nata nel giugno 2001, ha quindi quasi 23 anni e ha vissuto a Cellino San Marco in provincia di Brindisi. Jasmine è cresciuta insieme al fratello Al Bano junior, e ad alcuni fratellastri: Brigitta, nata dal primo matrimonio della madre, Ylenia, Cristel, Yari e Romina Carrisi Junior, figli di Al Bano e Romina Power.

Di recente ha spesso raccontato del rapporto che ha con i due genitori. A La Volta Buona da Caterina Balivo, Jasmine Carrisi ha ammesso di essere stata la figlia “più problematica” della famiglia Lecciso-Carrisi. Sempre in quell’intervista, la ragazza aveva confessato di aver salvato da più piccola, la madre con il nome “Ansia”, per via dell’apprensione sempre dimostrata dalla madre. “Non lo voglio dire però…due scatoloni! Sicuramente io da adolescente non ero tranquilla, ero io quella più problematica tra me e mio fratello. Ad esempio tornavo a casa con i capelli viola, mi facevo i piercing senza dire nulla”, ha raccontato.

Jasmine Carrisi, il rapporto con papà Al Bano

Con il padre, Al Bano, invece, la relazione è diversa. “Il rapporto tra padre e figlia funziona sempre meglio” ha spiegato di recente. E il motivo è il rispetto della privacy che Al Bano dà alla figlia. Se ci confidiamo? Certo, io lo faccio entrare anche nel mondo dei social, nelle canzoni delle nuove generazioni, è super moderno! Lui ascolta, segue, gli interessa capire però non è per niente social, l’abbiamo convinto a prendere un telefono di nuova generazione; prima andava in giro con il telefono di quelli con i tasti piccoli… Meglio come cantante!”, ha detto Jasmine Carrisi.

Chi è Jasmine Carrisi, la carriera nella musica e il cognome importante

Anche Jasmine Carrisi, come tutti i figli d’arte, è stata spesso etichettata come “raccomandata”. “Capisco perché si accaniscono, ma allo stesso tempo da casa dovrebbero capire che non possono farmi una croce se ho anche io la passione per la musica e ho un cognome importante. Riconosco che mi dà visibilità in più ma non posso cancellarlo…”, ha detto la ragazza. Jasmine infatti è una cantante e attrice italiana, conosciuta per aver partecipato a The Voice Senior e Battiti Live. A soli 17 anni ha debuttato come attrice nel ruolo di Isabella D’Aragona nel film La Dama e l’ermellino del regista Lorenzo Raveggi.

