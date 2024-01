Jolanda De Rienzo è la giornalista napoletana dalla bellezza prorompente che deve la sua fortuna alla trasmissione Sportitalia e ai suoi pronostici calcistici seguiti da migliaia di tifosi. La De Rienzo venne cacciata in diretta tv dal programma Goal Show da Walter De Maggio per poi approdare con successo su Sportitalia.

Jolanda De Rienzo cacciata da De Maggio perché compagna di Niccolò Frustalupi

Lo scontro in diretta tv nel 2014 tra i due conduttori dell’epoca di Goal Show Walter de Maggio e Jolanda de Rienzo. Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli è arrivato addirittura a cacciare senza mezzi termini la de Rienzo, compagna di Niccolò Frustalupi, secondo di Mazzarri all’Inter, perché impossibilitata a esprimere un giudizio sulle stagioni passate del Napoli a causa del suo “coinvolgimento emotivo”. La conduttrice, in nome della sua professionalità, ha abbandonato la trasmissione tra le polemiche. Successivamente poi sembra esserci stato un chiarimento. Fatto sta che il comportamento quasi dittatoriale di de Maggio lascia parecchi perplessi.

I pronostici calcistici della De Rienzo: Napoli-Inter?

Spopolano i pronostici della De Rienzo. La bella giornalista nelle ultime ore si è pronunciata sull’imminente incontro Napoli-Inter di stasera alle 21.00. Ai microfoni di “1 Football Club” Jilanda De Rienzo ha dichiarato: “Credo che non lo sappiano nemmeno gli allenatori. Penso che Mazzarri si stia divertendo, stia vivendo una seconda giovinezza. Oggi si ritrova con la rosa campione d’Italia e allora ti senti anche un po’ galvanizzato. Ci vogliono gli episodi, qual Zerbin che batte contro il palo. Ci vuole la magia, anche se l’Inter parte con favori del pronostico”.

Le parole di Viviani sul Napoli “Mazzarri ha l’esperienza sufficiente per farlo”

Fabio Viviani, allenatore Hatta ed ex vice di Reja al Napoli, ai microfoni di 1Station Radio, ha parlato del momento che vive il Napoli di Mazzarri, reduce dalla brillante vittoria in Supercoppa contro la Fiorentina: “Mazzarri ha l’esperienza più che sufficiente per poterlo fare. Inoltre, anche se i calciatori sono abituati a giocare in un altro modo, la loro caratura gli consente di adattarsi ai diversi assetti. I giocatori di alto livello hanno le conoscenze che agevolano il lavoro degli allenatori. Zerbin? E’ uno di quei giocatori che deve andare a giocare in altri club per farsi le ossa e, forse, tornare. Il Napoli però vanta anche talenti italiani, su tutti il capitano Di Lorenzo”.

Jolanda De Rienzo vita privata, social e carriera

Jolanda De Rienzo è nata a Napoli nel 1984. Jolanda è una star dei social con migliaia di follower che la seguono da tutta Italia. Dopo l’esperienza con De maggio è approdata a Sportitalia con grande successo dove ha lavorato a lungo con il conduttore televisivo Michele Criscitiello. Da qualche anno la De Rienzo è legata sentimentalmente a Angelo Barletta con il quale ha un bellissimo bambino di nome Gabriel.

La gravidanza difficile della De Rienzo e il compagno Angelo Barletta

La giornalista sportiva Jolanda De Rienzo è diventata mamma di un bellissimo bambino di nome Gabriel. Al suo fianco c’è il compagno Angelo Barletta, con cui ha trovato il grande amore e ha coronato il sogno della maternità, dopo aver passato una gravidanza piuttosto difficile. Il 20 giugno del 2021, Jolanda De Rienzo e Angelo hanno annunciato di essere diventati genitori di Gabriel. “Sei una mamma meravigliosa, hai avuto tanto coraggio e forza, hai lottato e sofferto in questi nove mesi ma ne è valsa la pena! Hai messo al mondo con tanto amore uno scricciolo amorevole”, le ha scritto lui.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo