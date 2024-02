Russell Crowe è stato ospite durante la terza serata del Festival di Sanremo 2024. La sua storia d’amore con Britney Theriot, ex attrice è ormai nota anche se i due hanno sempre cercato di vivere il loro amore in riservatezza.

Britney Theriot, 34 anni, originaria di New Orleans, Louisiana, ha studiato ingegneria elettronica presso la Louisiana State University. Nonostante la sua formazione in un campo totalmente diverso, Theriot ha sperimentato per un breve periodo il mondo della recitazione. Nel 2013, ha fatto la sua comparsa nel thriller “Broken City”, con Catherine Zeta-Jones e Russell Crowe, e proprio in quel contesto ha conosciuto il celebre attore.

La prima apparizione ufficiale di Russell Crowe e Britney Theriot

La prima apparizione ufficiale di Russell Crowe e Britney Theriot risale al Festival del Cinema di Roma del 2022, anche se si dice che i due si conoscessero e frequentassero già da diverso tempo, inizialmente incontrandosi nel 2013 quando Crowe era appena separato dalla sua ex moglie, la cantante australiana Danielle Spencer, con la quale era stato sposato dal 2006 al 2018.

La coppia al Colosseo: amanti dell’Italia e della nostra cultura

Il 18 luglio 2022, Crowe condivide un video del Colosseo sul suo profilo Twitter (all’epoca chiamato ancora X), scherzando sull’idea di portare i “ragazzi” a vedere il suo “ufficio”, tra cui la compagna Britney Theriot. Durante la stessa estate, la coppia viene paparazzata in vacanza a Saint-Tropez.

Pur mantenendo una certa riservatezza, non si nascondono più e vivono una relazione serena, all’interno di una famiglia allargata che comprende anche Charles e Tennyson, i figli di Russell Crowe, nati rispettivamente nel 2003 e nel 2006 dalla sua precedente relazione.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo