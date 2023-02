A Sanremo Tananai ci torna quest’anno con tutt’altra consapevolezza: una dimensione diversa rispetto all’anno scorso quando dopo aver staccato il pass a Sanremo Giovani si era classificato ultimo tra i Big con la sua Sesso Occasionale. Quest’anno al Festival ci arriva con Tango. E con tutt’altra notorietà in virtù di numeri da capogiro, grazie al tormentone La dolce vita e alla ballata Abissale, che inevitabilmente accende anche i riflettori sulla vita privata del 27enne di Cologno Monzese, all’anagrafe Alberto Cotta Ramusino.

“Ho una fidanzata, l’ho conosciuta durante una serata. L’ho scelta perché è particolare, non vive a casa mia ma lo spazzolino ce l’ha a casa. Anche le ciabatte. Sono innamorato”, aveva detto in un’intervista a Le Iene. Il cantante è sempre stato molto riservato, però i nomi hanno preso a circolare. Soprattutto uno: quello di Sara Marino. “Aspettando domani sera con pizza e negroni tutti per Tananai vai amore grandeee”, pubblicava già l’anno scorso in un post sui social alla vigilia del Festival.

Quindi i due starebbero insieme da tempo. E tra i due a parlare più spesso della relazione è lei, sempre tramite i social, con le fotografie. L’ultima volta proprio a poche ore dal ritorno di Tananai sul palco di Sanremo con una stories. E invece il cantante sembra avere un atteggiamento più schivo, riservato. Anche se ha commentato spesso le foto di lei: una conferma. Lei sui social si definisce “architetto junior”, ha studiato al Politecnico di Milano.

Tananai l’anno scorso aveva strappato il pass per il Festival dei Big con Esagerata. All’anagrafe Alberto Cotta Ramusino, da Cologno Monzese in provincia di Milano, il suo nome d’arte è quello che il nonno usava per chiamarlo da piccolo: “Significa ‘piccola peste’”. Era noto nella scena con il nome Not For Us, un progetto elettronico. “Per la prima volta ho deciso di immaginare una storia che non mi appartiene, un amore a distanza. L’idea è nata parlando con una persona che sta vivendo una relazione di questo tipo. L’atmosfera è diversa da ‘Sesso occasionale’, c’è molto più romanticismo: non avevo voglia di ripetermi”, ha detto a TV Sorrisi e Canzoni.

