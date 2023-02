Tanani ha raccontato a TV Sorrisi e Canzoni che “per la prima volta ho deciso di immaginare una storia che non mi appartiene, un amore a distanza. L’idea è nata parlando con una persona che sta vivendo una relazione di questo tipo. L’atmosfera è diversa da Sesso occasionale, c’è molto più romanticismo: non avevo voglia di ripetermi”. A Sanremo quest’anno porta Tango, con tutt’altro biglietto da visita rispetto all’anno scorso, quando dopo aver partecipato a Sanremo Giovani si era classificato ultimo tra i Big.

Comunque un portafortuna, perché durante l’anno questo 27enne, all’anagrafe Alberto Cotta Ramusino, prima produttore e dj che autore e cantante, ha inanellato una serie di hit e numeri da big della musica italiana. Con La dolce vita per esempio, il tormentone estivo con Fedez e Mara Sattei. E con la ballad anche quella per qualche tempo in heavy rotation in radio Abissale. Anche per tutto questo, la seconda volta al Festivàl è diversa: “Più bello, perché conoscevo le persone che erano lì, molti volti amici. L’ansia è la stessa, però cambia il mio modo di vivere la situazione. Nel 2022 non sapevo come approcciarmi a nulla di quello che accade a Sanremo. Ora so che cosa succederà ma mi sto preparando meglio. Sto anche facendo una vita più morigerata”.

Tananai l’anno scorso aveva strappato il pass per il Festival dei Big con Esagerata. All’anagrafe Alberto Cotta Ramusino, da Cologno Monzese in provincia di Milano, il suo nome d’arte è quello che il nonno usava per chiamarlo da piccolo: “Significa ‘piccola peste’”. Ha cominciato a farsi conoscere e a pubblicare con questo nome dal 2019. Precedentemente era noto nella scena con il nome Not For Us, un progetto elettronico con testi in inglese uscito qualche anno fa per Universal Music Italia.

Ha pubblicato nel 2019 i singoli Volersi male, Bear Grylls, Ichnusa e Calcutta. A gennaio 2020 il singolo Giugno per Sugar Music contenuto nel primo EP Piccoli Boati. A marzo 2021 il singolo su Polydor/Universal Music Baby Goddamm. Era comparso anche nell’album di Fedez, Disumano, in Le madri degli altri. A Sanremo aveva portato alla fine Sesso occasionale e si era classificato ultimo. Alla serata delle cover di venerdì 10 febbraio duetterà con Don Joe in Vorrei cantare come Biagio di Simone Cristicchi.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano