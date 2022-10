Potrebbero diventare la nuova coppia glamour dell’anno. Paola Di Benedetto, 27 anni, conduttrice radiofonica e Matteo Berrettini, 26 anni, campione di tennis, si starebbero frequentando. E forse stanno insieme. Il popolo del web ci spera e corre in cerca di conferme, dettagli, che però al momento non hanno nessuna conferma ufficiale dai diretti interessati. Tutto è iniziato da un’indiscrezione lanciata sui social: i due avrebbero passato la notte insieme in un albergo di Torino.

La pagina Instagram “The Pipol Gossip” ha lanciato per prima l’indiscrezione: Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini si sarebbero conosciuti via social (Instagram) e il loro interesse sarebbe poi sbocciato anche nella vita reale. Paola di Benedetto aveva animato l’estate del gossip con la storia con il cantante Rkomi con cui era stata prima paparazzata durante una passeggiata romantica e poi aveva ufficializzato il tutto con una foto con Fedez e Ferragni. A fine estate la rottura.

Subito dopo le prime voci sull’avvistamento a Torino, entrambi hanno tolto le storie dai social con l’obiettivo di dissipare il gossip, ottenendo l’effetto contrario, come spesso avviene. Secondo The Pipol Gossip, i due si sarebbero conosciuti sui social. Lui le avrebbe mandato dei fiori in redazione senza nome, lei si sarebbe incuriosita e poi a Torino si sarebbero incontrati.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

