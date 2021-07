Ajla Tomljanovic e Matteo Berrettini sono la coppia del tennis del momento. Lui, 25 anni, è diventato il primo italiano in 144 anni di storia di Wimbledon, a raggiungere la finale del torneo londinese. Berrettini, romano del quartiere Nuovo Salario, ha fatto la storia. Ha fatto fuori Hubi Hurkacz. Domenica la finale contro il vincitore dell’altra semifinale, Djokovic-Shapovalov. Alle 15:00 a Londra, proprio dove alle 21:00 andrà in scena la finale di Euro 2020 Inghilterra-Italia.

Tomljanovic era in tribuna, con la famiglia di lui. Tutti più tesi dell’atleta in campo. La tennista, classe 1993, è croata, naturalizzata australiana. I due si sono incontrati nel 2019. Prima di Berrettini lei era astata fidanzata con Nick Kyrgios, altro campione. “Non è stato facile conquistarla, in quel periodo ho dovuto lottare più fuori dal campo che dentro al campo”, ha rivelato Berrettini. Il padre di Ajla era campione di pallamano. Ratko Tomljanovic ha vinto gli Europei nel 1992 e nel 1993.

Ha lasciato il segno l’exploit di Ajla al Roland Garros nel 2014, quando riuscì ad arrivare agli ottavi battendo Francesca Schiavone, Elena Vesnina e Agnieszka Radwanska. A Wimbledon 2021 è arrivata ai quarti di finale: non si era mai spinta così in fondo. Proprio durante il torneo londinese i due si sono raccontati in una divertente doppia per Sky Sport. “Quando litighiamo parlo in italiano – ha raccontato lui – Lei invece parla inglese, quando non la capisco fingo di aver compreso. Per non sembrare scarso in inglese…”. Lei sta studiando italiano. “Matteo è molto più romantico e carino quando parla l’italiano”, ha detto.

“A me il dritto, a lei il rovescio. Io ho il servizio, lei la risposta”, ha raccontato ancora Berrettini. Lui è numero 8 nel ranking. Lei è top 50 al momento. Hanno vissuto insieme la quarantena per il coronavirus nel 2020, in Florida a Boca Raton. Una convivenza che hanno puntualmente raccontato attraverso i social network. Sono la coppia del momento nel mondo del tennis, e forse dello sport.

