Paola Di Benedetto è tra i nuovi volti della televisione italiana. È lai a condurre il PrimaFestival di Sanremo 2022 con Roberta Capua e Ciro Priello. La fascia in onda su Rai1 dal 29 gennaio al 5 febbraio 2022 per interviste, curiosità, approfondimenti sulla 72esima edizione del Festival della canzone italiana. Dalle 20:35 alle 20:45. Di Benedetto è modella, speaker radiofonica e conduttrice.

È nata a Vicenza, l’9 gennaio 1995, da genitori siciliani. Ha cominciato la sua carriera a 17 anni. È arrivata seconda a Miss Vicenza e ha partecipato a Miss Grand Prix Veneto. Ha vinto il titolo di Miss Antenna 3 e Model Girl. Ha partecipato alle selezioni di Miss Italia 2006 ed è stata Madre Natura a Ciao Darwin 7 prima di entrare nel cast di ballerine di Colorado.

Ha fatto da opinionista a Mai Dire Talk, ha partecipato nel 2018 all’Isola dei Famosi e nel 2020 al Grande Fratello VIP vincendolo. Decise di devolvere tutto il montepremi di 100mila euro in beneficenza a Mediafriends per sostenere la lotta al covid-19. Ha pubblicato anche un libro, Se ci credi. Ci vogliono testa e cuore, edito da Mondadori. Dal 2021 è speaker di Rtl e ha presentato la Power Hits del 31 agosto all’Arena di Verona.

Di Benedetto è stata fidanzata con il calciatore del Vicenza Matteo Gentili e con il cantante Federico Rossi del duo musicale Benji e Fede. Ha smentito una relazione con il ballerino e conduttore Stefano De Martino. Ha dichiarato di essersi sottoposta a un’operazione di rinoplastica a 20 anni in quanto non si sentiva a suo agio con il naso che aveva. “Io ho cominciato con Madre Natura e non vorrei mai sputare nel piatto in cui ho mangiato – ha raccontato in un’intervista a Vanity Fair – Ma, nel 2020, una televisione che mira ad essere guardata dalle nuove generazioni dovrebbe essere pronta al cambiamento. Credo che sulla nostra tv pesi l’impronta degli anni Novanta. C’è sempre la ricerca di una donna oggetto e mi stringe il cuore a vedere invecchiare un mezzo che potrebbe essere straordinario. I giovani non guardano la tv e la colpa non è solo delle nuove piattaforme, è del contenuto che non riesce a modernizzarsi”.

Su Instagram è seguita da oltre un milione e 700mila follower. Lo scorso dicembre proprio tramite i social ha pubblicato delle foto lanciando un messaggio di positività e accettazione: “Sono umana, non voglio essere perfetta … Mi fa schifo la perfezione e mi annoia parecchio”, aveva postato.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano