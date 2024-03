Lorenzo Flaherty, sposato con la giornalista tv Roberta Floris, è uno degli attori romani più apprezzati del panorama cinematografico italiano. Conosciuto al grande pubblico soprattutto come interprete di fiction di grandissimo successo. Del resto Lorenzo Flaherty ha sempre avuto una grandissima passione per la recitazione sin da piccolissimo.

Lorenzo Flaherty nato a Roma il 24 novembre 1967 ha origini straniere. La mamma di Lorenzo è italiana mentre dal papà ha preso i tratti e il cognome irlandese. Lorenzo è sposato con una bellissima giornalista tv ed è legato molto alla sua splendida famiglia. L’attore ha due figli: Andrea, nato nel 1994 dalla relazione con Alessandra Laudadio, e Emilio, avuto nel 2015 dalla moglie Roberta Floris, con la quale è sposato dal 2012.

L’amore con Roberta Floris e la nascita di Emilio

Roberta Floris è la giornalista di Canale 5 con cui è sposato Lorenzo dal 2012. Prima di sposarsi, Lorenzo e Roberta, sono rimasti fidanzati per ben dodici anni, periodo in cui hanno trovato quella stabilità in grado di condurli alla sicurezza del matrimonio. Nozze che sono state celebrate in Sardegna, nel capoluogo Cagliari, all’interno di villa Vivaldi, location settecentesca, ottima cornice per una cerimonia intima, in cui solo parenti e i più cari amici della coppia sono stati invitati.

Lorenzo Flaherty al Grande Fratello Vip e Ballando con le Stelle

Nel 2013 ha partecipato all’edizione di Ballando con le Stelle, in coppia con la maestra di ballo Natalia Titova. Nel 2017 partecipa come concorrente alla seconda edizione del Grande Fratello VIP, venendo eliminato in semifinale con l’88% dei voti.

Lorenzo Flaherty e la sua passione da immobiliarista

Quando non è sul set, Lorenzo Flaherty lavora come imprenditore immobiliare a Roma. Da anni è in società con due agenti immobiliari di grande esperienza. La sua è una passione che nasce quando era ancora molto giovane, già quando partecipava ai primi provini, arrotondava vendendo immobili agli amici.

La carriera di Flaherty tra cinema e fiction tv di grande successo

Il debutto per Flaherty sulle scene è arrivato nel 1986 quando ha preso parte alla pellicola cinematografica Demoni 2. Da quel momento in poi per l’attore romano si sono aperte le porte della televisione e del cinema con interpretazioni degne di nota. Dopo il debutto nel 1986 con il film Dèmoni 2, regia di Lamberto Bava, lavora in teatro sia come attore recitando nel Macbeth sia come regista de L’ultimo spettacolo. Segue la partecipazione al film Ciao ma’ su Vasco Rossi, ma il primo ruolo di rilievo è nel film di Marco Tullio Giordana Appuntamento a Liverpool (1988).

L’apice del suo successo lo raggiunge con le serie tv: Distretto di Polizia nei panni dell’ispettore Walter Manrico, Incantesimo nei panni dell’avvocato Andrea Bini, R.I.S. – Delitti imperfetti, dove interpreta il ruolo del capitano Riccardo Venturi, Io ti assolvo, nei panni di un commissario che si scoprirà essere in realtà un serial killer di nome Augusto Lariano, mentre in Al di là del lago è il misterioso Sergio Volturni, in Un amore e una vendetta interpreta il ruolo del cattivo Marco Damiani e in Mister Ignis – l’operaio che fondò un impero nel ruolo dello storico imprenditore dell’Ignis Giovanni Borghi.

