Il campione Jannik Sinner è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Il tennista di San Candido (Bolzano) sembra essere tornato a far coppia con Maria Braccini, influencer e modella, 22enne come lui.

Maria Braccini fotografata con Sinner allo stadio San Siro

Le foto risalgono a novembre e sono state scattate allo stadio di San Siro, durante la partita di Champions League tra Milan e Borussia Dortmund. Sinner è infatti un tifoso rossonero sfegatato. In quell’occasione i paparazzi avevano immortalato i due giovani insieme seduti sugli spalti.

Maria Braccini corteggiata con cuori ai post di Instagram

Maria Braccini è nata in India ma da parecchio tempo vive in Italia. Sembra che i due innamorati si siano conosciuti su Instagram dove la giovane modella ha diverse migliaia di followers. Secondo indiscrezioni sembra che il campione Sinner abbiamo messo per settimane cuori e like ai post. Così avrebbero iniziato a frequentarsi nel 2020.

Il post della discordia: lui voleva una relazione privata

Secono alcune indiscrezioni la rottura sarebbe stata causata da un post pubblicato sui social dell’influencer, una foto della coppia mentre si dava un bacio, per festeggiare un anno di relazione. Sinner non avrebbe gradito, preferendo mantenere una certa privacy. Questo avrebbe portato alla rottura della loro relazione.

Il ritorno di fiamma con Maria Braccini

Lo scorso 28 novembre quindi i due sono tornati allo scoperto apparendo insieme allo stadio. Braccini ha il profilo Instagram privato.

“Maria è molto tenera e affettuosa, ma anche molto indipendente e questa è la qualità che mi colpisce di più”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo