Dominio Medvedev nei primi due set, vinti 3-6, 3-6. Jannik torna in partita nel terzo strappando un 6-4

Ore 12:00 Medvedev va bagno, sfruttando il toilet break. C’è anche un po’ di strategia

6-4 Sinner accorcia le distanze e si riporta in partita!

6-4 Ancora un game dagli scambi lunghissimi, ma stavolta Sinner ha la meglio!

5-4 Servizio e diritto dopo il vantaggio, Sinner si riporta avanti

4-4 Game molto veloce, Medvedev chiude con la volée di diritto

4-3 Sinner tiene testa

3-3 Grazia alla sua battuta, Medvedev si riporta in parità

3-2 Qualche sbavatura del russo, Sinner ne approfitta

2-2 Medvedev si mette in luce a rete in questo game

2-1 Sinner, con un ace si riporta in vantaggio

1-1 Medvedev micidiale nel servizio

1-0 Sinner strappa il primo game, servizio e dritto in contropiede nel punto finale

3-6 Medvedev è avanti due set. Il livello di tennis del russo è superiore

3-6 Si spegne il sogno di Sinner, dopo un 40-40 combattuto perde l’ultimo game del set

3-5 Ripresa Sinner con vincente al centro

2-5 Sinner vince il duello sulla diagonale

1-5 è Medvedev a dettare i tempi dell’incontro. Sinner subisce

1-4 Medvedev chiude il game senza concedere neppure un 15.

1-3 Continua a sorridere Medvedev che sta dominando il match. Sinner non è nella sua miglior versione

1-2 Medvedev si riporta avanti, sin qui serve il 77% di prime che gli hanno fruttato l’87% dei punti

1-1 Sinner riporta il set in parità. Game in bilico fino all’ultimo, Medvedev predilige un gioco angolato

0-1 Largo il passante lungolinea di rovescio di Sinner, primo game al russo

3-6 A Medvedev va il primo set.

3-5 Ace di Medvedev, micidiale in battuta

3-4 Nel game, Sinner vince il duello sulla diagonale

2-4 Servizio e dritto incrociato di Medvedev

2-3 Jannik accorcia le distanze, vincente al centro

1-3 Ace al centro. Inizio difficile per Sinner, Medvedev si porta a metà strada dopo appena 15′

1-2 Passante di diritto di Medvedev, che imposta la gara su scambi lunghi

1-1 Servizio esterno vincente di Medvedev

1-0. Il primo game è di Jannik. Chiude con un Ace al centro

Inizia la partita con Sinner in battuta

Jannik Sinner è pronto a fare la storia. Dopo aver eliminato Djokovic, l’altoatesino sfida Medvedev nella finale degli Open d’Australia 2024, la sua prima in un torneo dello Slam: mai nessun italiano era arrivato a giocarsi il titolo in questo Major, mentre per ritrovare – in assoluto – la vittoria di un azzurro bisogna tornare al 1976, quando Adriano Panatta trionfò al Roland Garros.

Sinner (22 anni), numero 4 del mondo affronta il russo Daniil Medvedev, (prossimo ai 28 anni) in terza posizione del ranking, capace di battere Zverev in semifinale. Negli Slam Medvedev vanta una vittoria (US Open 2021) e quattro sconfitte in finale (2 agli Australian Open e 2 agli US Open). Il russo cercherà di mettere in difficoltà Jannik col suo tennis difensivo e complicato da attaccare. Nei primi 6 scontri diretti tra i due, Medvedev ha avuto sempre la meglio, ma dall’autunno 2023 Sinner è riuscito ad infilare tre successi.