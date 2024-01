Jannik Sinner è entrato nella storia del tennis italiano.

L’altoatesino ha vinto per la prima volta uno Slam, battendo in finale il russo Daniil Medvedev in rimonta al quinto set con il punteggio di 3-6/3-6/6-4/6-4/6-4/ in quattro ore di gioco.

L’azzurro trionfa in un torneo dello Slam 48 anni dopo la vittoria di Adriano Panatta al Roland Garros nel 1976.

Quanto ha guadagnato Sinner vincendo l’Australian Open

La vittoria del torneo australiano ha portato nelle casse dell’azzurro una cifra record.

Considerando tutta la competizione, il montepremi assegnato dagli organizzatori al vincitore era infatti fissato a 3,15 milioni di dollari australiani (circa 1,914 milioni di euro), mentre il finalista perdente, Medvedev, si è fermato a $ 1.725.000, poco più di un milione di euro.

