Dalla scena rap ligure al palco dell’Ariston a soli 21 anni. È il percorso rapidissimo di Olly, il nome d’arte del genovese Federico Olivieri, che farà il suo esordio al Festiva di Sanremo con “Polvere”, canzone che i ‘bene informati’ considerano la possibile sorpresa della kermesse.

Prodotta, scritta e composta assieme a JVLI ed Emanuele Lovito, “Polvere” è secondo Olly un brano in cui racconta “la mia idea che insicurezze, paure, difficoltà e disagi possano essere un modo per farci vedere la realtà in modo diverso, da un punto di vista insolito, non per forza sbagliato”, spiega il giovane rapper a Vanity Fair.

“Il suo stile è definito fin dai primi passi da un metodo hip-hop e dalla centralità della parola, che tende a sublimarsi fin da subito in un utilizzo della voce profondamente melodico, a tratti soul”, si legge nella bio di Sanremo 2023

Arrivato tra i big dell’Ariston arrivando tra i primi sei classificati di Sanremo Giovani con “L’anima balla”, Olly sarà protagonista anche di un esplosivo duetto assieme a Lorella Cuccarini, con cui canterà il suo singolo di maggior successo “La notte vola”.

“È stata una scelta dettata dalla top line del brano – racconta ancora Federico – che secondo me e JVLI è molto forte e attuale. Mi sono divertito a reinterpretare un pezzo iconico degli anni ‘80 e sono onorato di poter esibirmi sul palco con un’icona dello spettacolo come Lorella Cuccarini, una donna che ha fatto la storia della musica e della tv italiana. Sono felice che si sia fatta trasportare nel mio mondo con entusiasmo”.



Quanto al brano che porterà all’Ariston, Olly rivela che “Polvere” è scritta “direttamente dallo scatolone sull’ultimo scaffale, o meglio ancora da ciò che vi è contenuto al suo interno. La polvere è un materiale di difficile declinazione, di cui però tutti conosciamo la forma e il colore. A mio modo ho individuato la mia polvere e ho forse compreso che essendo parte di me non ho voglia di liberarmene”, ha spiegato il 21enne genovese a Skuola.net.

Quanto al dopo Sanremo, Olly si prepara all’uscita di “Gira, Il Mondo Gira“, repack del suo ultimo EP, e a tornare live con due spettacoli il 6 aprile a Milano e il 16 a Roma.

