Farà parte dei superospiti assieme ai Maneskin ormai band riconosciuta a livello internazionale e al duo Sangiovanni e Annalisa, ma a differenza degli artisti appena citati lui il palco dell’Ariston lo conosce benissimo.

Un pezzo della storia musicale italiana, Peppino Di Capri, recordman del Festival con 15 presenze sul palco, celebrerà la sua carriera questa sera nella 73esima edizione della kermesse.

Proprio grazie alla sue due vittorie a Sanremo, nel 1973 con “Un grande amore e niente più” e nel 1976 con “Non lo faccio più”, Peppino Di Capri conquistò una fama di livello internazionale, che lo porterà stasera a festeggiare i 70 anni di carriera.

Nella serata di ieri proprio Peppino, pseudonimo di Giuseppe Faiella, è stato protagonista di uno scatto fotografico quasi “generazionale”. L’83enne cantante napoletano è protagonista infatti di una foto assieme a Damiano David, il 24enne frontman dei Maneskin, incontrato a cena in un hotel di Bordighera e che come lui sarà ospite della terza serata in programma oggi.

“Voi avete aperto un concerto dei Rolling Stones ma io ho suonato prima dei Beatles”, l’ironico commento del cantante, ritratto sorridente a tavola assieme al ben più giovane collega.

La vita privata

Nato e cresciuto in una famiglia di musicisti a Capri, da qui anche il suo nome d’arte, Peppino Di Capri è stato sposato due volte. Nel 1959 conosce a Ischia la diciottenne torinese Roberta Stoppa, modella con cui comincia a convivere.

La coppia si sposa solo due anni più tardi, quindi nel 1961. Sul finire degli anni Sessanta, dopo una crisi coniugale arriva il loro primo figlio Igor. A chiudere il matrimonio è stato il cantante a causa di una grossa crisi e l’inizio di una nuova relazione da parte di Peppino con una giovane studentessa napoletana di biologia, Giuliana Gagliardi.

Faiella e Giuliana si sposarono poi nel 1978 ed ebbero due figli, Edoardo e Dario. La seconda moglie è morta il 4 luglio 2019 all’età di 68 anni.

