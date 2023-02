La 73esima edizione del Festival di Sanremo naviga dritta verso la terza serata di giovedì 9 febbraio. Una navigazione nel solco del successo con numeri che continuano a toccare i record: la seconda puntata del Festival di Sanremo è stata seguita da 10.545.000 spettatori per il 62,3% di share. Nello specifico, la prima parte della serata (fino alle 23:30) ha conquistato 14.087.000 spettatori, corrispondenti al 61.07% di share; mentre la seconda 6.281.000 spettatori, per il 65.72% di share.

“Oggi è una giornata particolare, sentire tutti questi numeri fa un certo effetto. Onestamente non avrei mai immaginato, ovviamente uno fa un lavoro augurandosi che sia apprezzato, ma alla vigilia non avrei pensato a dati di ascolto così. È una vittoria di tutte le persone che salgono su quel palco e permettono a me e alla Rai di godere di questi numeri”. Lo ha detto il direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus. Cosa riserverà la terza puntata?

Si inizia come di consueto alle 20.40 circa su Rai 1. Conducono Amadeus e Gianni Morandi, affiancati da Paola Egonu, la pallavolista classe ’98, tra gli atleti di spicco dell’Italia. Tra gli ospiti i Måneskin, Peppino Di Capri e Sangiovanni che canta con Gianni Morandi. Torna Massimo Ranieri, assieme a Rocío Muñoz Morales. Dalla nave si esibisce Guè e da piazza Colombo Annalisa. Dopo la performance in trio con Gianni Morandi e Al Bano di ieri, premiata dal picco di 17 milioni di spettatori, questa sera Massimo Ranieri torna sul palco di Sanremo. Con Rocio Munoz Morales presenterà il nuovo varietà di Rai1 ‘Tutti i sogni ancora in volo’. Stasera sarà la prima serata in cui parte il televoto.

La scaletta della terza Serata di Sanremo 2023 in ordine di uscita

Paola & Chiara – “Furore”

Mara Sattei – “Duemilaminuti”

Rosa Chemical – “Made in Italy”

Gianluca Grignani – “Quando ti manca il fiato”

Levante – “Vivo”

Tananai – “Tango”

Lazza – “Cenere”

LDA – “Se poi domani”

Madame – “Il bene nel male”

Ultimo – “Alba”

Elodie – “Due”

Mr. Rain – “Supereroi”

Giorgia – “Parole dette male”

Colla Zio – “Non mi va”

Marco Mengoni – “Due vite”

Colapesce Dimartino – “Splash”

Coma_Cose – “L’addio”

Leo Gassmann – “Terzo cuore”

I Cugini di Campagna – “Lettera 22”

Olly – “Polvere”

Anna Oxa – “Sali (Canto dell’anima)”

Articolo 31 – “Un bel viaggio”

Ariete – “Mare di guai”

Sethu – “Cause perse”

Shari – “Egoista”

Gianmaria – “Mostro”

Modà – “Lasciami”

Will – “Stupido”

