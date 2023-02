La seconda Serata di Sanremo ha visto tra i protagonisti sul palco il trio di big della canzone italiana Gianni Morandi, (77 anni), Al Bano (79 anni) e Massimo Ranieri (71 anni), che hanno emozionato il pubblico con un madley dei loro brani più famosi. Sul palco anche quattro torte per gli 80 anni di Al Bano, che li compirà il 20 maggio e festeggerà con un concerto all’Arena di Verona. Co conduttrice insieme ad Amadeus e Gianni Morandi, Francesca Fagnani, la giornalista che ha letto il monologo da lei scritto insieme con i ragazzi detenuti nel carcere minorile di Nisida.

Drusilla Foer accompagna l’italo-iraniana Pegah per un messaggio di pace con la canzone Baraye di Shervin Hajipour, simbolo della protesta in Iran e diventata un coro da stadio. Pegah ha ricordato l’uccisione di Mahsa Amini, colpevole di un velo fuori posto.

Poi il momento di Francesco Renga e Nek in collegamento dal palco in una piazza Colombo gremita. A scaldare il palco poi la performance dei Black Eyed Peas. Freestyle a sorpresa in collegamento per Fedez che sciorina rime al vetriolo. Cita il viceministro Galeazzo Bignami travestito da nazista, Salvini, il Codacons e Matteo Messina Denaro. Poi chiude con un pensiero per Gianluca Vialli. Sul palco anche il comico Angelo Duro.

È stata la seconda serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo, si sono esibiti i secondi 14 artisti big in gara. Al termine delle esibizioni le canzoni sono state votate solo dalla stampa accreditata al Festival (divisi in carta, radio e web).

La classifica provvisoria della seconda serata:

Colapesce e Dimartino – Splash

Madame – Il bene nel male

Tananai – Tango

Lazza – Cenere

Giorgia – Parole dette male

Rosa Chemical – Made in Italy

Paola & Chiara – Furore

Levante – Vivo

Articolo 31 – Un bel viaggio

Modà – Lasciami

Lda – Se poi domani

Will – Stupido

Shari – Egoista

Sethu – Cause perse

La classifica generale dei 28 big

1. Marco Mengoni – Due vite

2. Colapesce e Dimartino – Splash

3. Madame – Il bene nel male

4. Tananai – Tango

5. Elodie – Due

6. Coma_Cose – L’addio

7. Lazza – Cenere

8. Giorgia – Parole dette male

9. Rosa Chemical – Made in Italy

10. Ultimo – Alba

11. Leo Gassmann – Terzo cuore

12. Mara Sattei – Duemilaminuti

13. Colla Zio – Non mi va

14. Paola & Chiara – Furore

15. Cugini di Campagna – Lettera 22

16. Levante – Vivo

17. Mr. Rain – Supereroi

18. Articolo 31 – Un bel viaggio

19. Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

20. Ariete – Mare di guai

21. Modà – Lasciami

22. gIANMARIA – Mostro

23. Olly – Polvere

24. Lda – Se poi domani

25. Will – Stupido

26. Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima)

27. Shari – Egoista

28. Sethu – Cause perse

