Rkomi è l’anagramma di Mirko, Mirko Manuele Martorana, cantante in gara al Festival di Sanremo con il brano Insuperabile. È tra le voci più interessanti della sua generazione – ha 27 anni – nel panorama della musica italiana. Non ha paura di sperimentare e di passare da un genere all’altro. Il suo ultimo disco, Taxi Driver, è stato un exploit: il più venduto nel 2021 in Italia. “Insuperabile parla di un amore conflittuale molto pericoloso attraverso il parallelismo con le auto sportive”, ha detto a Tv Sorrisi e Canzoni.

Classe 1994, nato a Milano da famiglia di origini napoletane, è cresciuto – con la madre, non ha mai conosciuto il padre – a Calvairate, Rkomi ha cominciato la sua carriera a 17 anni con i primi mixtape autoprodotti. Ha abbandonato la scuola senza diplomarsi e fino a 21 anni ha fatto il lavapiatti, il cameriere e il muratore. A 18 anni ha lasciato casa andando a vivere con Tedua, rapper. Il suo primo album, Io in terra, del 2017, è stato prodotto da Marracash. Dopo essersi accreditato tra i principali prospetti prima e le principali realtà dopo del rap italiano, la sua evoluzione si è andata sviluppando sulle scie del rock e della musica d’autore italiana.

Il secondo album, Dove gli occhi non arrivano, nel 2019. Il suo ultimo disco, uscito nell’aprile 2021, ha visto la partecipazione di numerosi artisti – Tommaso Paradiso, Gazzelle, Ariete, Irama, Shablo, Sfera Ebbasta, Roshelle, Dardust, Ernia, Gaia, Tommy Dali, Chiello – e ha conquistato tre dischi di platino, per diverse settimane al numero 1 nella classifica italiana FIMI-GFK e ha accumulato 12 certificazioni platino per i singoli. È stato l’album italiano più ascoltato del 2021 su Spotify. Del disco ha realizzato anche una versione speciale targata Mtv Unplugged, registrato dal vivo al Teatro Carcano di Milano.

L’Ansa ha scritto come da qualche giorno dal numero della Cooperativa Radio Taxi Genova arriva una risposta inconsueta: “Radio Taxi 5966, vi preghiamo di restare in attesa per non perdere la priorità acquisita, si informa la clientela che il servizio taxi è attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette – attacca la voce classica prima di presentarsi – Io sono Rkomi e questo è il mio nuovo singolo La coda del diavolo con Elodie. Taxi Driver è stato l’album più venduto del 2021: grazie per averlo ascoltato o acquistato”. A cambiare la vita di Mirco Manuele Martorana anche un maestro di muay thay, boxe thailandese: a Calvairate ha aperto una palestra dove si paga in base al reddito.

“La voglia di rivalsa mi ha fatto arrivare fino a qui, è la cazzimma, la determinazione che hai solo se vieni da certi contesti”, ha detto a Vanity Fair. Rkomi nella serata delle cover porterà sul palco dell’Ariston, con i Calibro 35, un medley di canzoni di Vasco Rossi. Vestirà sicuramente in pelle, suo materiale-chiave nel look. “Mi sono da poco capitati questi bei risultati, e come conseguenza che faccio? Lavoro ancora di più sulla musica, sempre di più! Mi riempio le giornate tra sala prove e corsi di preparazione. Ho anche iniziato a prendere delle lezioni di pianoforte per poter comporre in modo migliore”.

