“AOI, ARCI e Amnesty International annunciano la decisione di annullare la Conferenza stampa prevista per martedì 16 luglio alle ore 16 presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati”. Con questo comunicato l’Arci ha reso noto l’annullamento dell’evento pro Palestina che sarebbe dovuto andare in scena domani in Parlamento. “Reputiamo che non ci siano più le condizioni minime necessarie per tutelare Shawan Jabarin, direttore generale della ong palestinese Al–Haq, e garantire la centralità che deve avere l’attuale inaccettabile strage in corso a Gaza e la grave crisi umanitaria nella Cisgiordania occupata”, si legge nel comunicato.

Conferenza pro Palestina annullata alla Camera

“Richiamiamo la stampa e la politica – aggiungono le associazioni – ad affrontare questioni fondamentali per la nostra democrazia fuori da polemiche strumentali. Censura e propaganda, criminalizzazione delle Ong e dei difensori dei diritti umani sono temi che meritano attenzione e adeguate misure di contrasto. Riproporremo in altra sede ed in altre forme l’evento con Shawan Jabarin” conclude la nota di Arci.

Chi è Shawan Jabarin, direttore dell’ong palestinese

Shawan Jabarin è nato nel 1960 in Cisgiordania e per alcune ong è un attivista per i diritti della popolazione palestinese, per Israele è invece un attivista legato a organizzazioni terroristiche. È il direttore generale della ong Al Haq, che nell’ottobre del 2021 è stata messa – insieme ad altre organizzazioni palestinesi – nella lista di organizzazioni terroristiche da parte di Tel Aviv.

Proprio in quell’anno ci fu un altro caso in Italia per cui salì agli onori delle cronache. Jabarin fu invitato in audizione dal Comitato per i diritti umani della Camera, presieduto da Laura Boldrini, proprio in merito alle misure del governo israeliano nei confronti delle ong palestinesi. In quel caso l’amba

Le polemiche sulla conferenza stampa pro Palestina alla Camera

In mattinata erano emerse le polemiche sulla conferenza stampa organizzata dall’intergruppo parlamentare per la pace tra Palestina e Israele. All’inizio era prevista la partecipazione anche di Nicola Quatrano, noto per i post antisemiti e contro la senatrice Liliana Segre. Ad attaccare le opposizioni per l’iniziativa è stato Giovanni Donzelli, di Fratelli d’Italia, soprattutto per la presenza di Shawan Jabarin, direttore della ong palestinese Al-Haq. “Questa Ong è una organizzazione terroristica” ha sostenuto Donzelli. “Credo che sia sbagliato, non possiamo assistere in silenzio come hanno fatto Conte, Fratoianni e Schlein i segretari dei tre partiti che hanno organizzato l’evento” ha poi aggiunto il deputato FdI, definendo la conferenza stampa “indegna di essere ospitata in questo luogo”.

