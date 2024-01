Uscita di casa a 19 anni dopo una litigata con i genitori, poi l’incontro in piazzale Istria con Stanislav Bahirov, 25enne nato in Ucraina ma cittadino romeno e calciatore professionista. Stando alle ricostruzioni i due non si conoscono.

Consolata, sfida con la vodka e la violenza in un parco

Stanislav Bahirov avrebbe poi consolato la ragazza ascoltandola e facendo leva sul suo momento di fragilità. Lei si è fidata e l’ha seguito in una zona appartata del parco Wanda Osiris di via Veglia. A quel punto il ragazzo l’avrebbe coinvolta in una sfida: bere un’intera bottiglia di vodka in due. La ragazza, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, si sarebbe ubriacata e non sarebbe più stata in grado di ragionare lucidamente. Ormai quasi priva di sensi, Stanislav Bahirov ne avrebbe abusato sessualmente.

Priva di sensi in un parco a Milano: si sveglia dopo 45 minuti

Stanislav Bahirov avrebbe abbandonato la ragazza priva di sensi all’interno del parco Wanda Osiris di via Veglia del tutto incapace di difendersi. La vittima è riuscita a riprendersi solo dopo 45 minuti: a quel punto, ha trovato la forza di rialzarsi e di tornare in piazzale Istria per dare l’allarme.

La denuncia dopo due ore e le immagini delle telecamere

Sono state visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno dato pieno riscontro alla ricostruzione fornita dalla ragazza sugli spostamenti di quella notte. Considerando il punto in cui è avvenuta la violenza sessuale e pensando di conseguenza che potesse trattarsi di una persona che conosceva bene il quartiere, gli agenti di via Fatebenefratelli, coordinati dall’aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro e guidati dal dirigente Marco Calì e dal funzionario Stefano Veronese, hanno iniziato una serie di appostamenti nella zona dell’area verde, ipotizzando che il ragazzo frequentasse sempre gli stessi luoghi.

L’intuizione si è rivelata giusta, perché nel corso degli appostamenti i poliziotti hanno notato più volte, e nelle stesse ore in cui è avvenuto il raid del 23 ottobre, il ragazzo che si aggirava dalle parti di via Veglia.

