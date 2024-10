Un presunto errore fatale, un’analisi non approfondita che potrebbe essere costato la vita a Francesca Carocci. Il tutto è ancora da accertare, ma due medici dell’Aurelia Hospital sono attualmente sotto indagine per il decesso dell’attrice ventottenne, avvenuto nel marzo 2024. Francesca, colpita da un forte dolore al petto, era stata portata d’urgenza in ospedale, dove le erano stati prescritti degli antidolorifici prima di essere dimessa. Tuttavia è stato un nuovo malore, questa volta letale, 48 ore dopo, a causare la morte della giovane attrice romana.

La miocardite

La famiglia, sospettando un errore medico, ha immediatamente sporto denuncia per chiarire eventuali responsabilità. Si ipotizza che Francesca soffrisse di una miocardite, un’infiammazione del cuore che può avere esiti molto variabili, da una completa guarigione a gravi complicazioni cardiache. La miocardite è spesso causata da infezioni virali, con sintomi come dolore toracico, ma sembra che i medici abbiano attribuito il malessere di Francesca a un attacco d’ansia, senza eseguire ulteriori accertamenti diagnostici.

L’inchiesta per omicidio colposo

La Procura di Roma ha avviato un’inchiesta per omicidio colposo in ambito sanitario, coinvolgendo due medici dell’Aurelia Hospital. La pm ha concluso le indagini e si attende la richiesta di rinvio a giudizio. L’ospedale, però, respinge le accuse, sostenendo di aver effettuato esami approfonditi, inclusa una valutazione cardiologica che avrebbe escluso una diagnosi di infarto. Secondo la struttura, la terapia prescritta era la stessa già in corso a domicilio per la paziente.

Chi era Francesca Carocci

Francesca Carocci, era nata nel 1996. Dopo aver frequentato il liceo classico Virgilio a Roma, ha studiato al Teatro dell’Opera, conseguendo l’abilitazione come insegnante. Ha lavorato con diverse istituzioni teatrali, tra cui l’Accademia della Comunicazione e dello Spettacolo di Stefano Jurgens e la Scuola Fondamenta. Tra i suoi ruoli più noti vi sono spettacoli come Le Dionisiache, La Commedia degli errori, L’Orlando furioso e Dondolo di Samuel Beckett, esibendosi su importanti palchi come il Marconi e il Brancaccio. L’ultima interpretazione di Francesca è stata nel ruolo di Biancaneve in Che confusione Elsa.

Collaborava anche con la compagnia Road to Wonderland, dedicata a musical e animazione per bambini, dove interpretava vari personaggi Disney come Biancaneve, Vaiana di Oceania e Anna di Frozen.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco