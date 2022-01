In Italia il suo volto era associato in particolare alla campagna pubblicitaria di Chanel, ma Gaspard Ulliel era sicuramente uno degli attori francesi più noti e talentuosi dell’ultima generazione. Gaspard, nato a Boulogne-Billancourt, alle porte di Parigi, il 25 novembre 1984, è morto oggi all’età di 37 anni per le conseguenze di un grave incidente sugli sci.

L’attore si è infatti scontrato con un altro sciatore nel pomeriggio di ieri, 18 gennaio, all’incrocio tra due piste a La Rosiere, in Savoia, sulle Alpi francesi. Una vicenda sulla quale le autorità francesi hanno aperto un’inchiesta: Gaspard è morto presso il Centro Ospedaliero Universitario di Grenoble, dove era stato trasportato d’urgenza in elicottero.

“Gaspard Ulliel è cresciuto con il cinema e il cinema è cresciuto con lui. Si amavano perdutamente. Rivedremo le sue più belle interpretazioni con il cuore spezzato e incroceremo quel suo certo sguardo. Perdiamo un attore francese“, ha scritto il primo ministro francese Jean Castex ricordando l’attore.

Gaspard Ulliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi avec lui. Ils s’aimaient éperdument.

C’est le cœur serré que nous reverrons désormais ses plus belles interprétations et croiserons ce certain regard.

Nous perdons un acteur français. pic.twitter.com/pAi7Do3FIU — Jean Castex (@JeanCASTEX) January 19, 2022

Figlio di una famiglia di stilisti, aveva debuttato mentre studiava al liceo nella serie televisiva Une femme en blanc. Dopo aver studiato cinematografia presso l’Università di Saint Denis, viene lanciato nel cinema a soli 19 anni in “Anime erranti” di André Techiné.

In carriera è stato nominato più volte per il Premio César: come migliore promessa maschile, vinto nel 2005 col film “Una lunga domenica di passioni” di Jean-Pierre Jeunet, dove recita a fianco di Audrey Tautou; nel 2014 invece viene nominato come migliore attore protagonista per l’interpretazione dello stilista Yves Saint Laurent nel film “Saint Laurent”. Lo vince quindi una seconda volta per l’interpretazione in “È solo la fine del mondo”, scritto e diretto da Xavier Dolan.

Ulliel ha anche vestito i panni di Hannibal Lecter, il celebre criminologo cannibale, nel film “Hannibal Lecter – Le origini del male” tratto dall’omonimo romanzo di Thomas Harris del 2007. In realtà in un primo momento l’attore transalpino aveva esitato ad accettare il ruolo a causa della popolarità raggiunta dal personaggio grazie ad Anthony Hopkins.

Ulliel era stato legato in relazioni con l’attrice Cécile Cassel, con Charlotte Casiraghi e con la modella Jordan Crasselle. Dal 2013 era legato alla modella Gaëlle Pietri, con la quale nel 2016 aveva avuto un figlio.

Sul piccolo schermo è stato invece protagonista della campagna pubblicitaria del profumo maschile Bleu de Chanel: il videoclip, della durata di circa due minuti, era stato diretto dal celebre regista Martin Scorsese.

