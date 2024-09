Luca Salvadori è morto. Il pilota di moto e noto influencer è deceduto a causa delle ferite riportate nell’incidente di sabato sul tracciato di Frohburg, in Germania. Salvadori aveva 32 anni ed era stato coinvolto in una caduta nella gara di qualificazione della tappa finale dell’IRRC, l’International Road Racing Championship.

Chi era Luca Salvadori, il pilota di moto e influencer morto dopo un incidente in Germania

Il 32enne era un esperto pilota e dopo tanti anni di gare sui circuiti aveva iniziato a sfrecciare su strada. Aveva un seguito importantissimo sui social, con centinaia di migliaia di follower su Instagram e più di mezzo milione di iscritti al suo canale YouTube, in cui parlava delle sue gare ma commentava anche ciò che succedeva nel mondo del motociclismo. Solo pochi mesi fa, con la Ducati, aveva partecipato al Campionato Italiano di Velocità in Salita. Una partecipazione trionfante, visto che aveva vinto al primo colpo raggiungendo alcuni record nelle diverse tappe. Lo scorso luglio Salvadori aveva girato in pista al WDW a Misano, insieme a Pecco Bagnaia e Marc Marquez, campioni della MotoGP.

L’incidente di Salvadori a Frohburg in Germania e l’annuncio degli organizzatori

L’incidente che è risultato fatale a Luca Salvadori è avvenuto quasi all’inizio della prima gara Superbike di sabato pomeriggio. Era il primo giro, quando il pilota italiano è rimasto coinvolto nella caduta di un altro pilota, il tedesco Didier Grams. Da lì il ricovero in ospedale, fino alla morte avvenuta nella notte. Gli organizzatori della competizione hanno dato la notizia agli altri piloti, lasciando libertà di partecipare ancora o meno. L’evento, a quanto sembra, andrà avanti lo stesso. The show must go on.

