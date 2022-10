Giorgia Meloni dopo le parole di Berlusconi intercettate alla Camera: «L’Italia è a pieno titolo parte dell’Europa e dell’Alleanza atlantica. Chi non fosse d’accordo con questo caposaldo non potrà far parte del governo, a costo di non fare il governo». Bisogna capire chi è il regista dell’operazione Berlusconi. Qualcuno interno a Forza Italia? Cioè la domanda è semplice: chi ha registrato le dichiarazioni di Berlusconi su Putin e Zelensky e ha fornito la registrazione al La Presse? E con quale intenzione ha compiuto questo gesto clamoroso.

Per aiutare Berlusconi o per metterlo fuorigioco? Per ora resta il mistero. Di poco misterioso c’è la sostanza delle tesi sostenute dal cavaliere. Tre tesi: la prima è che la crisi russo-ucraina non è stata voluta da Putin ma dagli Ucraini e in particolare da Zelensky che ha ripetutamente attaccato il Donbass provocando migliaia di morti. La seconda tesi è che l’Occidente è privo di leader. Con riferimento speciale al presidente americano Joe Biden del quale – sembra da un accenno – sa cose che non può riferire. Non sappiamo quali siano le cose che il Cavaliere conosce su Biden, ma immaginiamo che non nascondano niente di buono. La terza tesi è che in Occidente c’è chi intende far durare questa guerra più a lungo possibile.

Poi c’è quella frase clamorosa e molto berlusconiana: di Zelensky… beh, non fatemi dire cosa penso di Zelensky. Non è che ci vuole grande acume politico per capire che a questo punto le possibilità che si trovi un punto di mediazione tra gli alleati di centrodestra diventa una possibilità sottile sottile. Altro che Ronzulli. La differenza di opinioni è su tre temi giganteschi: giustizia, tasse e guerra, cioè politica estera. E sono differenze profondissime. Di sicuro sui temi di politica estera Meloni è più vicina a Letta e a Renzi che non a Berlusconi. Non vi pare un paradosso? Che governo può essere un governo che affonda le radici in una lotta senza quartiere, sui temi essenziali, tra i maggiori alleati della nuova maggioranza? E quanto può durare?

Io penso che a destra, nelle settimane scorse, sia stato commesso un errore marchiano. Si è creduto che siccome, grazie alla legge elettorale, il centrodestra aveva conquistato in Parlamento una maggioranza molto larga, questo rendesse blindata la posizione di Meloni e avrebbe ridotto la politica a fattore puramente algebrico. Non è così. La politica è sempre una cosa molto complicata, non la si fa col pallottoliere. E spesso si vendica di chi la sottovaluta. Certo, stavolta non si può dire che l’abbia sottovalutata Berlusconi.

Piero Sansonetti Giornalista professionista dal 1979, ha lavorato per quasi 30 anni all'Unità di cui è stato vicedirettore e poi condirettore. Direttore di Liberazione dal 2004 al 2009, poi di Calabria Ora dal 2010 al 2013, nel 2016 passa a Il Dubbio per poi approdare alla direzione de Il Riformista tornato in edicola il 29 ottobre 2019.

