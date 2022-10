Il governo non c’è ancora, la crisi è invece già evidente. Dopo la pubblicazione da parte di LaPresse degli audio registrati ieri, durante una riunione di gruppo alla Camera, della parole di Silvio Berlusconi sulla guerra in Ucraina, contenenti un clamoroso attacco al presidente di Kiev Volodymyr Zelensky, arriva una replica durissima di Giorgia Meloni.

Premier in pectore e leader di Fratelli d’Italia, Meloni non usa mezzi termini e rifila uno ‘schiaffo’ all’anziano presidente di Forza Italia, ‘padre’ del centrodestra.

La nota si apre con un ‘reminder’ della Meloni, che ricorda di voler “guidare un governo con una linea di politica estera chiara e inequivocabile”. Per la presidente di FdI “l’Italia è a pieno titolo, e a testa alta, parte dell’Europa e dell’Alleanza atlantica. Chi non fosse d’accordo con questo caposaldo non potrà far parte del governo, a costo di non fare il governo”, è quindi la minaccia clamorosa, che arriva alla vigilia delle consultazioni al Quirinale, che inizieranno nella mattina di giovedì.

Per Meloni “l’Italia con noi al governo non sarà mai l’anello debole dell’Occidente, la nazione inaffidabile tanto cara a molti nostri detrattori. Rilancerà la sua credibilità e difenderà così i suoi interessi. Su questo chiederò chiarezza a tutti i ministri di un eventuale governo. La prima regola di un governo politico che ha un forte mandato dagli italiani è rispettare il programma che i cittadini hanno votato”.



Le parole di Berlusconi su Ucraina e Zelensky

La “verità” di Berlusconi sulla guerra in Ucraina, sulle ragioni dell’amico Vladimir Putin che lo scorso febbraio ha lanciato la sua “operazione speciale” su Kiev, sono state pubblicate nel pomeriggio dall’agenzia LaPresse.

Un audio che doveva rimanere privato, registrato durante una riunione di gruppo alla Camera martedì, invece spiattellato sul web.

“La cosa è andata così – è il racconto del Cavaliere – nel 2014 a Minsk, in Bielorussia, si firma un accordo tra l’Ucraina e le due neocostituite repubbliche del Donbass per un accordo di pace senza che nessuno attaccasse l’altro. L’Ucraina butta al diavolo questo trattato un anno dopo e comincia ad attaccare le frontiere delle due repubbliche. Le due repubbliche subiscono vittime tra i militari che arrivano, mi si dice, a 5-6-7mila morti. Arriva Zelensky, triplica gli attacchi alle due repubbliche. Disperate, le due repubbliche mandano una delegazione a Mosca e finalmente riescono a parlare con Putin. Dicono: ‘Vladimir non sappiamo che fare, difendici tu’”.

Per Berlusconi “lui è contrario a qualsiasi iniziativa, resiste, subisce una pressione forte da tutta la Russia. E allora si decide a inventare una operazione speciale: le truppe dovevano entrare in Ucraina, in una settimana raggiungere Kiev, deporre il governo in carica, Zelensky eccetera, e mettere un governo già scelto dalla minoranza ucraina di persone per bene e di buon senso, un’altra settimana per tornare indietro. È entrato in Ucraina e si è trovato di fronte a una situazione imprevista e imprevedibile di resistenza da parte degli ucraini, che hanno cominciato dal terzo giorno a ricevere soldi e armi dall’Occidente. E la guerra, invece di essere una operazione di due settimane, è diventata una guerra di duecento e rotti anni (sic). Quindi, questa è la situazione della guerra in Ucraina”.

Destinato a far discutere anche il no comment sul Presidente ucraino Volodymyr Zelensky: “Io non vedo come possano mettersi a un tavolo di mediazione Putin e Zelensky. Perché non c’è nessun modo possibile. Zelensky, secondo me … lasciamo perdere, non posso dirlo …”.

Berlusconi, dopo la diffusione dell’audio nel corso della trasmissione “Diario Politico” su La7 ha telefonato in studio chiedendo di precisare “il contesto”, “le parole registrate vanno inquadrate in un contesto più largo di preoccupazione generale, con gli Stati Uniti che hanno disatteso le premesse multilaterali di Trump”. E poi quelle parole erano state pronunciate a una riunione di partito e non un’occasione ufficiale. “Io non posso personalmente esprimere il mio parere perché se viene raccontato alla stampa viene fuori un disastro, ma sono molto, molto, molto preoccupato. Ho riallacciato un po’ i rapporti con il presidente Putin, un po’ tanto”, le dichiarazioni che erano emerse negli audio diffusi ieri.

