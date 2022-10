Nella nuova edizione di Pechino Express, la decima, che sarà trasmessa da Sky e Now nella primavera 2023, parteciperanno anche la coppia padre-figlia Dario e Caterina Vergassola. Anche in questa occasione la squadra del reality che si svolgerà fra India, Borneo e Cambogia, sarà condotto da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio. Nato a La Spezia il 3 maggio 1957 Dario Vergassola è un volto noto del mondo comico italiano, oltre che un cantautore di testi ironici. Nonostante le sue apparizioni sul piccolo schermo rifugge le serate mondane e la telecamera.

Per alcuni anni fa l’operaio all’Arsenale militare di La Spezia, ma nel 1988 fa suo esordio come attore a Professione Comico, la manifestazione comico-teatrale di Giorgio Gaber. Nel 1992 vince il Festival di Sanscemo, manifestazione musicale dedicata al rock demenziale e umoristico. In seguito, ha partecipato al Maurizio Costanzo Show, dove è stato una presenza quasi fissa per il programma. Nel 2005 e nel 2006 l’abbiamo visto al fianco della conduttrice Serena Dandini nella trasmissione Parla con me dove poneva le sue domande comiche inerenti la sfera privata dell’ospite.

Non solo Tv, ma anche musica, cinema e libri. Dario Vergassola è stato protagonista del lungometraggio L’anima di Enrico e ha recitato in Nuda proprietà vendesi di Enrico Oldoini, Affetti smarriti di Luca Manfredi e Il mattino ha l’oro in bocca. È del 2014, invece, il suo primo romanzo, La Ballata delle Acciughe, un testo che racconta soprattutto il suo amore per la Liguria. Il comico ha più volte espresso di avere il timore di non essere preso sul serio come romanziere, ma è senza dubbio riuscito a riscattarsi. Come scrittore ha collaborato anche con le riviste Max, Left e Il Venerdì. Nel 2019, invece, lo vediamo su Sky Arte con Michelle Carpente in Sei in un paese meraviglioso. Ovviamente c’era anche lui nelle speciali serata di Zelig 2021: il comico è salito sul palco in una delle puntate del programma che per l’occasione ha visto tornare i personaggi che ne hanno fatto la storia, con la conduzione di Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. Vergassola è sensibile alle tematiche sociali e in un video su Youtube in collaborazione con Le Cose Cambiano ha condannato duramente i comportamenti omofobi e il bullismo.

Dario Vergassola è sposato ed ha due figli, Filippo e Caterina, ed è proprio con quest’ultima che parteciperà in coppia all’avventuroso programma Pechino Express. Nata e cresciuta in Liguria, ha 34 anni ed è molto legata ai suoi genitori che l’hanno sempre protetta dalla luce dei riflettori. Ha studiato a Milano e si è poi trasferita in Svezia. Lavora nel campo del marketing e si occupa di alcune case vacanze in Liguria. È inoltre la mamma di due figli.

“Hanno una madre meravigliosa e un padre inconcludente” confessò scherzoso l’attore alla conduttrice Serena Bortone. Caterina ha poi commentato il rapporto del padre con i suoi nipotini: “Devo dire che è sempre stato un papà super presente, da nonno ha buttato giù le barriere dell’educazione e fa fare ai miei figli cose che a me e a mio fratello non hanno mai fatto fare”. E su papà Dario ha aggiunto: “Da lui ho preso il modo di approcciarsi alla vita, la capacità di vedere le cose positive della vita”.

Dario e Caterina affronteranno un lungo viaggio insieme alle altre otto coppie attraverso l’Asia che li porterà in India, nel Borneo malese e in Cambogia. Papà Dario non sembra molto ottimista e ha annunciato la sua partecipazione con la sua tipica ironia: “Già partire è un buon arrivo”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione