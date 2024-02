Chi vincerà il Festival di Sanremo? La prima serata è andata a Loredana Berté, premiata dal voto della Sala Stampa davanti ad Angelina Mango e Annalisa (quarto Diodato, quinto Mahmood). La seconda, quella dove votavano radio e pubblico da casa, ha visto davanti a tutti Geolier, poi Irama, terza Annalisa, quarta Loredana Bertè e quinto Mahmood. La terza serata (voto sempre di radio e pubblico da casa) ha visto davanti a tutti Angelina Mango, al secondo posto Ghali, al terzo Alessandra Amoroso, al quarto Il Tre, al quinto Mr. Rain.

Il programma e i voti della quarta serata di Sanremo

Venerdì 9 febbraio, quarta serata di Sanremo, è dedicata alle cover e ai duetti vedrà in gara tutti i 30 artisti. A votare questa volta tutte e tre le giurie così distribuite: dal pubblico con il televoto (34%), dalla sala stampa, tv e web (33%) e dalle radio (33%). I tre voti daranno luogo a una classifica di serata dei 30 artisti. La media tra le percentuali complessive di voto ottenute dagli artisti della quarta serata e quelle ottenute dalle canzoni nelle serate precedenti, determinerà poi una nuova classifica generale delle 30 canzoni e dei relativi artisti in gara.

I favoriti della quarta serata di Sanremo

Tra le serate del Festival di Sanremo, sicuramente negli ultimi anni quella delle cover e dei duetti è tra le più attese. La favorita e anche la più attesa è Angelina Mango che, insieme con Il quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma, cantando La Rondine porterà sul palco il ricordo del padre scomparso nel 2014: offerta a 1,65 è lei la candidata alla vittoria secondo gli esperti Sisal.

Tra i favoriti anche il napoletano Geolier. Il rapper porterà con sé il collega Luché e Gigi D’alessio, due voci emblema di Napoli, con cui performerà nel medley Strade. I pronostici fanno prevedere per lui la riconferma del podio: Geolier vincente nella serata delle cover è dato a 3,00. Il Volo, si gioca a 9,00, è pronto a sfoderare tutte le sue indiscusse virtù canore per aggiudicarsi un posto in Top 3 e celebrare il mito di Freddy Mercury. Il trio sarà accompagnato, infatti, dal chitarrista Stef Burns nell’esecuzione di Who Wants to Live Forever.

Annalisa con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia, invece, vuole far ballare, dentro e fuori dall’Ariston, al ritmo di Sweet Dreams (Are made of this) degli Eurythmics ed è quotata a 12 così come i Negramaro e Loredana Berté. La scelta di puntare dritto al cuore degli italiani con dei capisaldi della storia musicale del Paese – La canzone del Sole per i primi in coppia con Malika Ayane e Ragazzo mio di Luigi Tenco per la Berté affiancata dal cantautore e producer Venerus – potrebbe decisamente fare la differenza.

Ciro Cuozzo