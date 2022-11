Il 12 novembre il poliedrico Circus di RiccioCapriccio eco-parrucchieri torna all’Angelo Mai con una serata dedicata alla femminista Lea Melandri e al suo progetto archivio di Lea a cui sono destinati parte dei proventi dell’evento e l’asta benefit di Fhate off. Un cerchio magico in cui parole, musica, arte si mescolano e creano una festa esplosiva che non perde di vista i grandi temi. La Furia, infatti, si apre con il sal8 femminista con protagonista da un lato Lea Melandri, una delle colonne del femminismo italiano di ieri e di oggi, dall’altra le attiviste della quarta ondata: Isabella Borrelli (attivista lgbtq+), Martina Comparelli (attivista ecotransfemminista /Fridays for future), Margherita Cantelli (attivista della casa del popolo di Casal Bruciato/pap).

Di fronte le stesse lotte e sfide: clima, corpo, desiderio, diritti, contrasto alla violenza di genere, parità. Ognuna con la sua storia, ciascuna portatrice di un’istanza, tutte FURIOSE! Modera la giornalista e autrice tv Alessandra Di Pietro. Interviene l’attrice e cantante 𝗟ilith Primavera, fata di Ozpeteck, con letture da “La mappa del cuore” di Lea Melandri. Ma Circus è anche ridere senza deridere: in due parole la Queer Comedy di Circus con Simonne Musitano , che combatte il patriarcato a colpi di stand-up! E a ricordarci tutti i motivi della nostra furia la Rassegna Stampa Non Richiesta, il tg satirico de Le Recensioni non Richieste.con un’edizione live straordinaria e furiosissima.

E poi campo libero alla furia finale con il DJ Set di Lady Maru, La Reina del Fomento, Aki, Lapucci ed Ettore Corsi. Durante la serata l’immancabile Riccio Beauty Corner per acconciature e make-up favolose e il Mercatino di Circus con le creazioni di Sartoria Lys di Lucha y Siesta, Phoenix Turnout, Viola, Matteo Grossi T-shirt & poster e i gadget e i libri queer di Libreria Antigone.

© Riproduzione riservata

Redazione