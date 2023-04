Intorno alle 08.30 di domenica mattina un forte tonfo ha scosso la quiete di piazza delle Cinque giornate nel quartiere Prati di Roma: un’auto si è schiantata dritta in un tram dell’Atac. Alla guida dell’auto c’era Ciro Immobile in compagnia delle sue figlie. Un grande spavento per il capitano della Lazio e attaccante della Nazionale che avrebbe riportato solo una contusione al braccio. “Non mi sono fatto niente, ho soltanto un dolore al braccio”, avrebbe detto ai soccorsi.

Secondo una prima ricostruzione fatta da Repubblica, l’incidente è avvenuto a pochi metri dallo stadio Olimpico. Immobile stava guidando il suo suv nero quando all’improvviso è sbucato il tram numero 19 in transito sul ponte Matteotti che collega i quartieri Flaminio e Prati. “Il tram è passato con il rosso”, ha spiegato Ciro per dare una prima ricostruzione dell’accaduto. Distrutta la parte anteriore della sua auto, con gli airbag scoppiati dentro l’abitacolo. Subito sono arrivati i soccorsi che hanno verificato anche lo stato di salute del conducente del tram e dei passeggeri. Il conducente del tram è stato trasportato in ospedale ed è in osservazione: “Non c’è da preoccuparsi – dice l’infermiere – sono accertamenti normali”.

A giudicare dello stato dell’auto, un grosso Land Rover, l’impatto è stato forte: la parte anteriore della vettura è completamente distrutta, gli airbag sono esplosi. Secondo quanto riportato dal Corriere, anche il tram danneggiato per la forza dell’urto è sviato dai binari. Il macchinista è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale in codice giallo con altri due passeggeri che nell’impatto sono caduti a terra nel corridoio centrale. Molto spaventate dall’impatto le figlie del capitano biancoceleste, anche loro portate in ospedale per accertamenti: a una delle ragazzine è stato messo il collarino. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, 118 e polizia municipale per i rilievi del caso.

Alcuni testimoni avrebbero confermato di aver visto il tram non fermarsi al semaforo rosso. Secondo alcuni ci sarebbe un problema nella sincronizzazione dei sistemi semafori all’incrocio. Sono in corso accertamenti da parte dei vigili urbani. “Ho visto arrivare l’auto e centrare in pieno il tram”, ha raccontato un automobilista fermo al semaforo rosso dall’altra parte della strada.

Rossella Grasso Giornalista professionista e videomaker, ha iniziato nel 2006 a scrivere su varie testate nazionali e locali occupandosi di cronaca, cultura e tecnologia. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Orgogliosamente napoletana, si occupa per lo più video e videoreportage. È autrice anche di documentari tra cui “Lo Sfizzicariello – storie di riscatto dal disagio mentale”, menzione speciale al Napoli Film Festival.

