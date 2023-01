Il progetto Clip&Go dell’Università degli Studi della Tuscia, si è concluso con un momento di confronto e monitoraggio finale, che ha coinvolto lo staff operativo dell’Ateneo, un gruppo di detenuti e le educatrici.

Finanziato dalla Regione Lazio e incentrato sulla promozione del miglioramento della vita detentiva e sulla formazione delle persone private della libertà personale, il progetto si è sviluppato tra ottobre e dicembre. Le attività progettuali sono state curate da Giovanni Fiorentino, Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche, della comunicazione e del turismo, in qualità di responsabile scientifico e da Mirca Montanari, come coordinatrice, in collaborazione con il Centro di Ateneo per la Multimedialità (CAM) dell’Università degli Studi della Tuscia.

Il progetto Clip&Go, basato sull’apprendimento non formale e informale, è stato scandito dall’ideazione, preparazione, realizzazione e fruizione di 7 cicli di 4 clip da 15 minuti ciascuna a cura dei/delle docenti Agnese Bertolotti, Luigi Di Gregorio, Giovanni Fiorentino, Federico Meschini, Chiara Moroni, Tony Urbani e Michele Zizza. Le clip inerenti tematiche e riflessioni su diversi aspetti della complessa realtà contemporanea, hanno sondato il linguaggio pubblicitario, la comunicazione politica, il turismo, il giornalismo, i new media, l’editoria e la fotografia digitale.

Le knowledge clips prodotte sono state arricchite dalla clip introduttiva al progetto formativo da parte del Magnifico Rettore, Stefano Ubertini. La presentazione delle clip didattiche si è svolta in presenza presso la casa circondariale di Viterbo secondo una calendarizzazione, condivisa con le educatrici del carcere, che ha previsto la presenza di ogni docente-autore che, a turno, si è alternato nel carcere da novembre a dicembre 2022. Ampia partecipazione dei detenuti che hanno aderito al progetto a tal punto che si prevede un prosieguo dell’iniziativa attraverso la proroga del finanziamento regionale. Il progetto Clip&Go conferma, ancora una volta, la costante attenzione dell’Università degli Studi della Tuscia alla cosiddetta terza missione, attività con le quali gli Atenei interagiscono direttamente con la società e il proprio territorio di riferimento, sia mediante azioni di valorizzazione della conoscenza sia, più in generale, mediante eventi di natura culturale, sociale e di divulgazione scientifica.

© Riproduzione riservata

Redazione