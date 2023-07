I biglietti per le due date del 12 e 13 luglio 2024 all’Olimpico di Roma sono andate sold out in poche ore. E così, i Coldplay hanno deciso di raddoppiare le possibilità per i fan italiani (ma anche dall’estero) di poterli vedere dal vivo, annunciato due nuovi concerti all’Olimpico per il 15 e il 16 luglio 2024, a vent’anni dalla loro ultima esibizione nella Capitale.

I codici di prevendita per l’acquisto dei biglietti per i primi due show della band, inviati esclusivamente ai fan iscritti al sito ufficiale coldplay.com, sono andati a ruba nell’arco di pochissimo tempo. All’apertura delle vendite riservate ai fan, iniziate martedì 25 luglio alle 9, le piattaforme di vendita sono andate letteralmente in tilt. Da qui la decisione di Chris Martin e colleghi di aggiungere due ulteriori date all’Olimpico per la terza serie del loro Music Of The Spheres World Tour.

Al momento, dopo i due show al Maradona di Napoli e a San Siro a Milano di quest’anno, la band non ha fissato ulteriori show in Italia per il 2024. I biglietti per le due nuove date saranno disponibili in pre-sale per gli utenti di MyLiveNation a partire dalle ore 9 di domani, mercoledì 26 luglio, mentre la vendita generale dei biglietti sarà aperta dalle ore 10 di venerdì 28 luglio 2023 sulle principali piattaforme di vendita di biglietti di concerti, eventi e spettacoli.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo