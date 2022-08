Colpevoli di essersi scambiate un casto bacio mentre passeggiavano mano per la mano sul lungomare di Sperlonga, nota località sul mare di Latina, frequentata in particolare da famiglie romane e campane.

Per questo uno sconosciuto, la sera dello scorso Ferragosto, le ha prima insultate, urlando contro di loro, poi è passato ai ‘fatti’: l’aggressione a suon di schiaffi e spinte fino a farla cadere a terra, usando poi passeggino come un’arma sbattendolo contro la gamba di una donna.

Pestaggio che ha costretto una delle due, una 34enne napoletana che vive a Roma, a recarsi al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni di Dio a Fondi con una prognosi di una settimana.

Il tutto è accaduto davanti ad amici e familiari dell’aggressore, che non hanno mosso un dito, e anche ad un bambino. L’uomo, un 40enne residente a Roma ma di origini campane, è poi fuggito e le due ragazze hanno presentato denuncia. Rapide indagini condotte dai carabinieri di Terracina e di Sperlonga hanno portato alla sua identificazione: l’uomo, scrive il Corriere della Sera, si è difeso affermando di essere stato travolto dalla coppia di donne.

Per comprendere meglio i fatti, i militari hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza e li stanno esaminando. Alla Procura di Latina è arrivata una informativa sulla vicenda e l’ipotesi di reato è quella di lesioni.

“Una bruttissima aggressione contro due ragazze lesbiche – ha commentato su Twitter il governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti -. Può un bacio scatenare tanta violenza? No! In prima linea contro l’omofobia, per dare più diritti e più tutele alle persone Lgbt+”.

A Sperlonga una bruttissima aggressione contro due ragazze lesbiche. Può un bacio scatenare tanta violenza? NO! In prima linea contro omofobia, per dare più diritti e più tutele alle persone LGBT+ — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) August 19, 2022

Anche il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Marco Vincenzi, ha commentato quanto accaduto. “A Sperlonga due ragazze che camminavano mano nella mano nel centro cittadino sono state aggredite e picchiate. Fa male leggere questa notizia, l’amore è uguale per tutti e tutti devono avere gli stessi diritti. Confidiamo che le due ragazze possano avere giustizia”.

