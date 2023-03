Hanno fatto irruzione dalle fogne, cogliendo di sorpresa dipendenti e clienti presenti all’interno della filiale della Banca Popolare di Bari presente in via Diocleziano nel quartiere napoletano di Fuorigrotta. Tre persone armate, non è chiaro se di coltelli o pistole, hanno seminato il panico all’interno dell’istituto bancario intorno alle 16 di venerdì 31 marzo, a pochi minuti dall’orario di chiusura.

Impauriti dai rumori provenienti dal sottosuolo, dipendenti e clienti hanno abbandonato i locali della banca precipitandosi in strada. All’interno i tre rapinatori hanno provato ad arraffare più banconote possibili prima di dileguarsi sempre attraverso le fogne per sfuggire all’arrivo della polizia, giunta sul posto con numerose volanti, almeno sette.

Una volta entrati in banca, gli agenti hanno trovato per terra numerose banconote. Non è al momento chiaro l’effettivo bottino del colpo che la banda preparava probabilmente da qualche giorno. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza presenti all’interno della banca.

Ciro Cuozzo