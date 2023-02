Ansia, stress, insonnia. Addormentarsi diventa un’impresa e Morfeo proprio non vuole saperne di accoglierci tra le sue braccia. E la mattina i segni di una notte passata a rigirarsi nel letto, cambiando mille posizioni e pensando a centomila questioni si fanno sentire tutti. Ma c’è un metodo, che pare essere infallibile, che ci permetterebbe di addormentarci in due minuti… o anche meno. È il metodo utilizzato dai militari americani che parte da un presupposto: tanta fatica e poco tempo per riposare. Ogni minuto di sonno è oro. Ma come ci si addormenta in così poco tempo?

Lo ha raccontato nel suo libro “Relax and Win: Championship Performance lo statunitense Lyod Bud Winter, coach di atletica leggera americano considerato uno dei più grandi allenatori di sprint al mondo. La tecnica descritta nel libro è stata creata dalla Marina Militare degli Stati Uniti per aiutare i piloti ad addormentarsi in fretta e ovunque. Cominciamo.

Step numero 1: rilassa il viso, immagina uno scanner che attraversa tutto il tuo corpo. Partendo dall’alto, rilassa tutti i muscoli del viso (lingua e guance comprese, assicurati che la mascella sia aperta, chiudi lentamente gli occhi e respira piano e profondamente. Step numero 2: rilascia la tensione nelle spalle, nelle braccia e nelle mani. Dovresti sentire le tue spalle affondare nel letto, scendi attraverso i bicipiti, gli avambracci e le dita, rilassando ogni muscolo lungo il percorso. Continua la respirazione profonda: è fondamentale affinché la tecnica funzioni. Step 3: poiché durante la giornata accumuliamo molta tensione nel petto, nella schiena e nell’addome senza rendercene conto, quando espiri, assicurati di rilassare completamente i muscoli addominali. Step 4: esattamente come hai fatto con le braccia poco prima, scansiona la gamba e lascia che la tensione passi lentamente dal polpaccio, alla caviglia fino al piede per poi sparire. Ripeti la stessa operazione sull’altra gamba.

Ultimo step: ora che tutto il tuo copro è alleviato dalla tensione, è tempo di fare lo stesso con la mente. Quindi immagina di essere sdraiato e circondato dall’oscurità totale. Se hai difficoltà a fare questo, conta semplicemente i tuoi respiri mentre senti il torace rilassarsi ogni volta che espiri. Svuotare la mente da ogni paura, pensiero, angoscia è essenziale per abbandonarsi al sonno. Svuotare la mente: questo è il segreto. Uno dei consigli che si trova nel libro di Winter, infatti, è quello di visualizzare l’immagine di un paesaggio in cui ci si vorrebbe trovare. L’importante è avere solo visioni positive. Non pensare: ripetetelo a voi stessi. “Non pensare” e vedrete che l’intero training farà effetto ed il vostro sonno arriverà prima del previsto! Dopo una settimana di adattamento questa routine dovrebbe consentirvi di addormentarvi in soli due minuti. Pare che il 95% delle persone sia riuscito nell’intento di dormire tranquillo e in fretta seguendo la routine dei militari. Certo, più facile a dirsi che a farsi penserete voi… ma il segreto per dormire in fretta è proprio: non pensare! Almeno provare a dare tregua alla nostra mente.

Piero de Cindio Esperto di social media, mi occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format

© Riproduzione riservata

Piero de Cindio