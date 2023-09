Inizieremo una rubrica settimanale che ci vedrà in viaggio alla scoperta del mondo assicurativo. Un settore, forse non conosciuto a fondo da parte della popolazione, che ritengo fondamentale per il sistema economico del nostro Paese. Una copertura assicurativa adeguata, infatti, tutela e protegge il cittadino da eventi e rischi che possono intaccare il suo equilibrio finanziario e patrimoniale e solo attraverso una conoscenza approfondita del comparto assicurativo si creano le condizioni per orientare al meglio le proprie scelte.

Gli ultimi avvenimenti, che hanno visto il settentrione flagellato da eventi estremi, violenti nubifragi, grandinate con danni stimati di decine di milioni di euro, e persistenti roghi che stanno colpendo il sud, sembrano confermare che manca in Italia una diffusa cultura assicurativa e quanto sia importante promuovere la conoscenza del settore attraverso una opportuna informazione in modo da rafforzare l’autonomia di giudizio del cittadino volte a migliorare le sue conoscenze ed in base a queste riesca a prendere decisioni efficaci per il suo benessere.

Informeremo e metteremo in evidenza, di settimana in settimana, le varie coperture assicurative esistenti nel nostro Paese dalla classica Responsabilità civile dei veicoli a motore alla copertura per la casa, per la famiglia, per la propria professione, per la propria persona ed i propri cari, per i nostri animali domestici e così via. Porteremo anche alla ribalta alcuni casi specifici ed attuali che evidenziano la necessità ed il bisogno di tutelarsi con una polizza assicurativa e tratteremo anche le varie garanzie, clausole, eccezioni alle quali prestare attenzione per le rispettive coperture.

Partiamo dalla copertura assicurativa per eccellenza: L’Assicurazione RCA

RCA, acronimo di Responsabilità Civile Auto, è la garanzia obbligatoria attraverso la quale si coprono i rischi derivanti dalla circolazione stradale dei veicoli a motore quali automobili, motocicli, ciclomotori, autobus, pullman, camion, camper, ecc. ed in virtù della quale la Compagnia si impegna, entro i limiti convenuti, al risarcimento dei danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del proprio veicolo.

Una delle principali formule tariffarie di assicurazione RCA è la Bonus/Malus che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio allo scadere del contratto annuale rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione.

Che cosa è assicurato con l’RCA?

I danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo ad esclusione dei danni al veicolo stesso entro il massimale previsto a scelta del cliente con un minimo previsto per legge di 6,450 milioni di euro per danni a persone e 1,3 milioni di euro per danni a cose. La stipula dell’Rca è obbligatoria ma ancora troppi veicoli in Italia non sono assicurati. Si stimano secondo ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicurazioni) ben 2,8 milioni e mezzo di veicoli (in aumento rispetto al passato) che circolano senza assicurazione. Una possibile causa è stato l’aumento dei prezzi assicurativi, cresciuti anche a causa dell’inflazione.

Ciò porta a delle conseguenze in caso di incidente per chi senza colpa è vittima di un sinistro provocato da una vettura senza copertura assicurativa. Infatti la parte lesa non deve rivolgersi direttamente ad una compagnia assicurativa ma deve contattare Consap, che è il gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Tra gli effetti inoltre possiamo evidenziare un mancato introito per le finanze pubbliche ed indirettamente un mancato vantaggio tariffario derivanti dalla mutualità assicurativa, che gravano sui cittadini che si assicurano regolarmente. Alla prossima settimana.

Filippo Galifi Filippo Galifi, Consulente Assicurativo e già collaboratore parlamentare di un Deputato alla Camera. Ho 34 anni, vivo tra Messina e Milano, laureato in Giurisprudenza. Cerco di “Mettere” sempre del mio in ogni attività che svolgo, con il fine di apportare un valore aggiunto ed offrire sempre la migliore esperienza all’interlocutore. Appassionato di assicurazioni, tecnica legislativa, politica, istituzioni parlamentari e di viaggi

